Corona und Senioren in Meschede: "Kein großes Wehklagen"

Meschede Vor allem die sportliche Betätigung etwa bei Reha-Angeboten fehle alten Menschen, meint Manfred Breider vom Seniorenbeirat Meschede.

Die Kontakte fehlen in Corona-Zeiten. Diese Beobachtung macht auch Manfred Breider, Vorsitzender des Mescheder Seniorenbeirates. Allerdings gebe es unter den Senioren auch viel Verständnis für die Corona-Schutzmaßnahmen: "Von einem großen Wehklagen höre ich nichts." Er selbst klagt da auch nicht: Erstmals hätten die Feiertage ohne Familie stattfinden müssen.

Breider ist froh, in einer ländlichen Region zu leben und die Natur vor der Tür zu haben: "In Dortmund zu leben ist da schon schwieriger", meint er. Da taucht auch Verständnis für die Besucher auf, die jetzt Ausflüge ins Sauerland machen: „Die wollen schließlich einfach nicht ständig Leute um sich herum haben und sich draußen bewegen."

Er lebt selbst in "Rinschen Park" in Meschede, einer Wohnanlage vor allem für Senioren: "Hier hat man nicht das Gefühl, dass sich viel geändert hat – abgesehen vom Besucherverkehr." Einkaufsdienste finden weiterhin statt, die Pflegedienste sind nach wie vor im Einsatz, da gibt es keine Einschränkungen. "Das tägliche Leben bringt keine völlig neuen Dinge." Kein Thema seien in der Wohnanlage die Impfungen gegen das Corona-Virus: "Intern haben wir da noch gar nicht darüber gesprochen. Diesen Erwartungsdruck, von dem in den Medien die Rede ist, den spüren wir nicht."

Senioren-Hilfe in Meschede: Mehr Einsamkeit

Was dagegen fehle, seien die regelmäßigen Treffen zum Kaffeetrinken und der Austausch untereinander im Haus. Auch die interne Sportgruppe in "Rinschen Park" muss aussetzen mit ihren gemeinsamen gymnastischen Übungen. Diese sportliche Betätigung fehle vielen, sagt Manfred Breider: Viele nutzten Reha-Angebote, viele die Seniorenangebote im SSV – und es gebe auch noch viele Senioren, die ins Fitnessstudio gingen: "Das fehlt jetzt alles – und da gibt es keinen Ersatz."

Die Arbeit des Seniorenbeirates ruht im Moment, Treffen finden nicht statt: Für Videokonferenzen sei kein Bedarf signalisiert worden – Breider räumt auch ein, dass nicht jeder Senior dazu technisch befähigt sei: "Das muss man auch erst mal beherrschen, das macht man nicht aus dem Handgelenk." Technikaffine Senioren seien da natürlich im Vorteil.