Coronavirus: Kneipen-Schließungen in Meschede - Reaktionen

Meschede. Die Gastronomie steht vor schweren Zeiten wegen des Coronavirus. Diese Kneipen in Meschede schließen. Das sind die Reaktionen.

Das Coronavirus legt das öffentliche Leben lahm. Die Gaststätten schließen. Hier ist eine Übersicht der Reaktionen.

Freude aufs Wiedersehen

„Durch die aktuelle Lage und die neuen Erlasse und Vorschriften der Behörden werden ich den Postkeller ab Dienstag, 16. März, nicht mehr öffnen. Es ist schon irreal, was gerade in der Welt passiert, aber es scheint einfach mal notwendig zu sein, dass solche Maßnahmen nun getroffen und umgesetzt werden“, schreibt Wirt Andre Wiese vom Postkeller. „Wir, also mein Team und ich, hoffen auf Euer aller Verständnis und freuen uns schon jetzt auf einen großes Wiedersehen! Wann auch immer, hoffentlich bald. Danke für Eure Treue.“

Geöffnet bleibt dagegen als Restaurant das „H1 am See“ derzeit: „Nach Vorgaben des Gesundheitsministeriums sind wir dazu angehalten, die Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen bei uns im H1 weiter zu verschärfen. Neben dem vorgegebenen Sicherheitsabstand von zwei Metern zwischen unseren Tischen, müssen wir außerdem die Kontaktdaten aller Gäste aufnehmen. Tische, Türgriffe, EC Geräte und Oberflächen werden regelmäßig von uns gesäubert und desinfiziert. Desinfektionsmittel stehen Euch natürlich wie gewohnt in unseren Spendern im Eingangsbereich zur Verfügung.“

„Bleibt gesund“

Bei „Kotthoff’s Theo“ heißt es: „Liebe Gäste, leider macht auch vor uns die Corona-Krise keinen Halt. Zum Wohle unserer Gäste und Mitarbeiter sehen wir es als unsere Pflicht an in dieser Zeit verantwortungsbewusst zu handeln und schließen uns den Auflagen der Bundesregierung an. Daher bleibt die Gaststätte bis auf Weiteres geschlossen.“ Anna Kotthoff schreibt: „Bleibt gesund und bis bald.“

Ursprünglich öffnen wollte die Cafe Bar Brazil - jedoch: „Nach juristischer Beratung und viel wichtiger, um eure Gesundheit zu schützen, werde ich das Brazil ab sofort vorübergehend schließen, solange bis wir es seitens der Bundesregierung wieder offiziell öffnen dürfen. Diese Entscheidung fällt mir nicht leicht, es war eine schlaflose Nacht, aber es geht halt nicht anders. Wir freuen uns schon auf die Wiedereröffnungsparty!“

Fassungslos und traurig

Geschlossen wird auch das Bibulus in Meschede: „Wir stehen hier uns sind fassungslos, sprachlos und unglaublich traurig! Aber nun gilt es, das zu packen! Durch die aktuelle Lage und den neuen Verschriften der Behörden, werden wir das Bibulus ab Dienstag, 16. März, nicht mehr öffnen. Wann wir wieder für Euch öffnen dürfen, ist zum jetzigen Zeitpunkt ungewiss.“