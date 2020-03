Coronavirus: Lagezentrum in Meschede zusammengetreten

Nach einem Gerücht um eine Erkrankung mit dem Coronavirus in Meschede in der vergangenen Woche gibt es weiterhin Entwarnung. Am Montagmorgen ist nach dem Wochenende routinemäßig das Lagezentrum COVID-19 des Hochsauerlandkreises zusammengetreten. Deren Fazit: Keine bestätigten Fälle und auch keine Verdachtsfälle in der Region.

Krisenstab kommt im Notfall zusammen

Seit Donnerstag, 27. Februar, trifft sich werktags jeden Vormittag um 9.30 Uhr das interne Lagezentrum. Dort tauschen sich das Kreisgesundheitsamt, der HSK-Rettungsdienst und die Pressestelle über die aktuelle Situation aus. Sollte es einen Erkrankten im Kreisgebiet geben, würde sofort der Krisenstab im Zentrum für Feuerschutz und Rettungswesen (ZFR) in Meschede-Enste einberufen. Von dort aus wird dann im Zusammenwirken mit verschiedenen Landesbehörden entschieden, ob beispielsweise Schulen und Kindergärten geschlossen werden oder ob Veranstaltungen stattfinden können.

Interne Rufbereitschaften, die eine ständige Erreichbarkeit garantieren, sind eingerichtet worden. Ab sofort sind auch Informationen unter www.hochsauerlandkreis.de direkt von der Startseite aus abrufbar. Dort sind unter anderem Links zum Robert Koch-Institut (FAQ), zur Weltgesundheitsorganisation, zum Auswärtigen Amt und zur Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zu finden. Der Informationsbedarf ist hoch, was auch die vielen Anrufe beim Gesundheitsamt zeigen.

Händehygiene und Abstand

„Eine gute Händehygiene, Abstand zu Erkrankten sowie eine entsprechende Husten- und Nies-Etikette helfen wie bei einer Grippe, Übertragungen zu verhindern“, rät Dr. Peter Kleeschulte als Leiter des Kreisgesundheitsamtes allen besorgten Bürgerinnen und Bürgern. Im Hochsauerlandkreis stehen jeweils 14 Betten auf Isolierstationen im Marienhospital Arnsberg (Klinikum Hochsauerland) und im Krankenhaus Maria-Hilf Brilon zur Verfügung.