Coronavirus: Schmallenberger Markt liefert jetzt nach Hause

Schmallenberg . Nach besorgten Rückmeldungen von Kunden richtet Siebrichhausen’s Markant in Schmallenberg einen Lieferservice ein - und ergreift Hygienemaßnahmen

„In diesen Zeiten müssen wir zusammenhalten. Wir kaufen deswegen für unsere Kunden ein und liefern auch nach Hause.“ Aufgrund der aktuellen Verbreitung des Corona-Virus in Schmallenberg und im HSK bietet der Markant-Markt Siebrichhausen ab sofort im Stadtgebiet Schmallenberg einen Lieferservice an - und erntet dafür eine riesige positive Resonanz der Kunden in den sozialen Netzwerken.

Markant bietet Desinfektionsmittel an den Märkten an. Foto: Markant

Aber wie viele nutzen das Angebot in Wirklichkeit? Wie viele gehen tatsächlich noch vor Ort einkaufen? Aber auch für dieses Szenario hat sich Geschäftsführer Albert Siebrichhausen etwas überlegt: Schwarze Kisten mit Desinfektionsspray und Tüchern stehen an den Einkaufswagen in Fredeburg - auch in Schmallenberg und Meschede folgt das Angebot.

Kunden können die Griffe einsprühen und abwischen - und sich so vor einer möglichen Infektion mit dem Virus schützen.

„Wir hatten Glück, dass das Lager noch voll war. Wir brauchen das Desinfektionsmittel auch für die Mitarbeiter und bekommen es über die Metzgerei Merte.“

Beitrag zum Zusammenhalt

In diesen Zeiten sei es wichtig, zusammenzuhalten und für einander da zu sein - „wir wollen auch unseren Beitrag dazu leisten - mit einem Lieferservice.“ Denn gerade ältere Menschen, die zur Risikogruppe gehören - und zu den Kunden des Markant-Marktes - seien unsicher und trauen sich teils nicht mehr vor die Tür.

„Wir wollen auf die aktuellen Entwicklungen reagieren, auch wenn wir wissen, dass es sich jeden Tag wieder ändern kann.“ Das binde auch Mitarbeiter und Arbeitskraft. Mit dem neuen Lieferservice wird alles aus dem Lebensmittelsortiment sowie Fleisch und Wurstwaren der Metzgerei Merte und frische Backwaren der Mühlenbäckerei Schulte geliefert, heißt es auf einergroßen Tafel am Eingang des Marktes.

Bislang seien die Reaktionen noch mäßig gewesen: „Viele haben sich informiert. Die ersten Bestellungen sind am Montagmorgen eingegangen. Aber wir gehen davon aus, dass sich das in den nächsten Tagen intensivieren wird. Wir müssen aber darauf achten, dass es für uns und unsere Mitarbeiter noch handelbar bleibt“, sagt der Geschäftsführer zu seiner Idee.

Über eine Bestellhotline (Montag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr unter 0151/44541309 oder unter info@siebrichhausens-markant.de) können Kunden sich ihre Lebensmittel nach Hause bestellen.

Mitarbeiter halten zusammen

Der Markant-Markt in Schmallenberg Foto: WP

Albert Siebrichhausen will sich auch noch einmal bedanken: „Ich kann nur Danke sagen! Zu allererst an meine Mitarbeiter, die die letzten Tage ohne Unterlass und mit vollen Einsatz gearbeitet haben. Das ist nicht selbstverständlich, zumal sie sehr viel Kontakt mit den Kunden haben. Mein Dank geht aber auch an unsere Kunden, die eventuell mal vor dem ein oder anderen leeren Regal stehen mussten, weil die Lebensmittelkette der Sache nicht mehr nachkommen konnte.“

Am Wochenende seien beispielsweise Toilettenpapier, Nudeln oder Dosensuppen ausverkauft gewesen. Die Probleme seien aber nicht so gravierend, wie in anderen Märkten im Ruhrgebiet. „Montags werden die Regale mit frischer Ware wieder aufgefüllt, dienstags mit den haltbaren Waren. Bislang war das noch kein Problem. Auch für den Lieferservice sehen wir da keine Probleme.“

Alle aktuellen Informationen rund um die Verbreitung des Coronavirus in Meschede, Bestwig, Eslohe und Schmallenberg gibt es hier.