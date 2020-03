Coronavirus: So schützt Mescheder Unternehmen seine Fahrer

Zum Schutz der Busfahrer in den heimischen Regionalverkehren sind ab sofort die Fahrerplätze abgetrennt. Darüber informiert Marcus Knipschild, vom Mescheder Busunternehmen Knipschild-Reisen.

Einstieg nur noch hinten

Der Einstieg ist nur noch am hinteren Eingang, der Kontakt zum Busfahrer nur eingeschränkt möglich.

„Tickets bekommt man in unseren Bussen auch nicht mehr, nur noch an den Ticketverkaufsstellen der Bahn, über die RLG-App und am ZOB“, erklärt er. Mit dieser Maßnahme, hofft er seine Mitarbeiter, die im direkten Kundenkontakt stehen, vor dem Coronavirus zu schützen.

Einstieg nur noch hinten:So schützt Knipschild-Reisen seine Busfahrer vor dem Coronavirus. Foto: Knipschild-Reisen

Ferienfahrplan ab Mittwoch

Montag und Dienstag fahren die Busse noch normal, ab Mittwoch, 18. März, nach dem Ferienfahrplan, da dann auch die Schulen komplett geschlossen sind.

Der Regionalverkehr soll auf jeden Fall aufrecht erhalten werden, so hatte es zuletzt geheißen.

Bürgerbus Meschede stellt Betrieb vorerst ein

Dagegen stellt der Mescheder Bürgerbus den Fahrbetrieb für die gesamte Woche vom 16. bis einschließlich 21. März ein. Den Grund nennt der Vorsitzende des Vereins, Udo Steinke. „Da fast alle ehrenamtlichen Fahrer und ein Großteil der Fahrgäste zur Risikogruppe des Coronavirus gehören, muss die Verbreitung unterbunden werden.“ Der Bürgerbus Meschede wird je nach aktueller Lage entscheiden, wann der Betrieb wieder aufgenommen wird.