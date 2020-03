Coronavirus: Stadt Meschede mit Regeln zur Müllentsorgung

Meschede. In Zeiten des Coronavirus ändern sich auch die Regeln zur Müllentsorgung. Die Stadt Meschede hat dazu Hinweise veröffentlicht.

Gemeinsam mit der Stadt Meschede bitten die heimischen Abfallunternehmen darum, auch bei der Entsorgung von häuslichen Abfällen einige Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Diese Regeln sollen dazu beitragen, die weitere Ausbreitung des Corona-Virus möglichst einzudämmen.

Häusliche Quarantäne

So müssen Abfälle aus Haushalten, in denen sich Personen befinden, die sich mit dem Corona-Virus infiziert haben oder die unter häuslicher Quarantäne stehen, in verschlossenen - am besten fest verknoteten - Müllbeuteln entsorgt werden. Sämtliche Abfälle aus solchen Haushalten gehören zudem in die graue Restmülltonne.

Die Annahme von Elektroschrott am Integrierten Baubetriebshof (IBB) im Gewerbegebiet Enste, Auf’m Brinke 13, bleibt zunächst wie üblich jeweils dienstags von 8 bis 15.30 Uhr geöffnet. Dort erhalten die Bürgerinnen und Bürger bei der Abfallabgabe eine Information, wo der Elektroschrott abgelegt werden kann - eine eventuelle Hilfe beim Entladen kann nicht mehr erfolgen.

Vermeidung weiterer Infektionen

Die heimischen Abfallunternehmen bitten um Verständnis für diese Maßnahmen, die auch dazu dienen sollen, durch die Vermeidung weiterer Infektionen die Abfallentsorgung aufrecht zu erhalten.