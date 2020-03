Coronavirus: Stadt sagt alle politischen Sitzungen ab

Schmallenberg. Im Stadtgebiet Schmallenberg finden aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus keine politischen Sitzungen mehr statt. Eine Übersicht.

Aufgrund der aktuellen Coronavirus-Entwicklungen werden alle geplanten politischen Sitzungen in den kommenden Wochen abgesagt. Das hat die Stadtverwaltung am Montagmorgen bekanntgegeben.

Die Übersicht

Betroffen von den Absagen sind konkret der Technische Ausschuss am 17. März, der Ausschuss für Bildung, Sport, Soziales und Kultur am 18. März, der Haupt- und Finanzausschuss am 19. März und die Gestaltungsbeiräte Schmallenberg und Bad Fredeburg am 26. März sowie die Sitzung der Stadtvertretung am 26. März.

Schulen und Kitas sowie die OGS-Betreuungen sind seit diesem Montag in Schmallenberg ebenfalls geschlossen - es gilt aktuell noch die Notbetreuung als Übergangslösung.

Bereits zahlreiche weitere Versammlungen waren in der vergangenen Woche abgesagt worden. Eine Übersicht zu den Entwicklungen rund um die aktuelle Situation gibt es im Corona-Ticker für Meschede, Bestwig, Eslohe und Schmallenberg.