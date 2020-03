Coronavirus: Wie die Schulen rund um Meschede reagieren

Meschede / Bestwig / Eslohe / Schmallenberg. Girls’ Day, Klassenfahrten, Mottowochen der Abiturienten: So reagieren die Schulen in Meschede, Bestwig, Eslohe und Schmallenberg.

Das NRW-Schulministerium hat die Schulen aufgefordert, wegen Corona auf alle schulischen Veranstaltungen - zunächst bis zum Beginn der Osterferien - zu verzichten. Das betrifft Aufführungen, Versammlungen, Feste und Konzerte.

Meschede

Das Gymnasium der Benediktiner ist aktuell im Gespräch mit der Stadt Meschede. Für Ende März ist ein Konzert der Big-Band in der Stadthalle geplant, für das die Stadt Veranstalter ist: „Benni-Big-Band trifft das Essen Jazz Orchestra“. Eine Absage wird diskutiert.

Eine Schülergruppe hält sich zum Schüleraustausch in England, eine weitere in Irland auf. „Für beide Fahrten kam die Mail des Ministeriums zu spät“, sagt Schulleiter Heinz Plugge. Eine Fahrt von zehn Schülern in die USA, die traditionell im zweiten Halbjahr stattfindet, wurde abgesagt.

Fußballspieler aus Namibia zu Gast in Meschede

Am Städtischen Gymnasium in Meschede finden die vier bis zu den Osterferien geplanten Klassenfahrten zum Edersee, nach Münster, Brüssel und England statt. Die Jugendlichen können auch vor den Ferien wie geplant ihre Berufsorientierung im Rahmen des Girls’ bzw. Boys’ Day wahrnehmen – alles, was mit den heimischen Betrieben zu tun hat, darf stattfinden, so das Kreisgesundheitsamt.

Schulleiterin Claudia Bertels sagt zur Stimmung: „Wir bleiben sehr gelassen“ – bei der letzten Schulpflegschaftssitzung in der vergangenen Woche sei nicht einmal der Begriff Corona gefallen.

Geplant wird weiterhin ein Gastspiel der U-17-Fußballnationalmannschaft aus Namibia am 21. April in Meschede gegen eine Schulmannschaft des Städtischen Gymnasiums. Auch die Motto-Woche der Abiturienten Ende März kann stattfinden: Schließlich sei das eine ganz normale Unterrichtswoche, außer eben in Verkleidung.

„Erasmus“-Austausch weiter geplant

„Es ist relativ entspannt bei uns“, sagt Daniela Overhage, stellvertretende Leiterin am Berufskolleg Meschede. Vorsorglich wird der für den 18. März geplante „Europatag“ abgesagt, bei denen Schüler wieder mit Politikern ins Gespräch kommen wollten. Nach jetzigem Stand wird auch weiterhin mit den Auslandspraktika im Rahmen des „Erasmus“-Projektes geplant – sie finden aber auch erst im Mai statt.

Bei der Realschule der Stadt Meschede finden keine Klassenfahrten oder Veranstaltungen statt, die abgesagt werden müssten.

Abgesagt: Das Musical der Hauptschule Eslohe sollte eigentlich im März stattfinden. Foto: Frank Selter

Die St.-Walburga-Hauptschule fährt vor den Osterferien zum Jugendbauernhof in Hardehausen. „Diese Klassenfahrt wird zum jetzigen Zeitpunkt wohl stattfinden“, so Schulleiterin Margot Freise. Auf eine mögliche Schulschließung seien die Schülerinnen und Schüler vorbereitet: „Im digitalen Zeitalter werden alle mit Aufgaben per Homepage versorgt.“ An der Konrad-Adenauer-Hauptschule in Freienohl sind keine Großveranstaltungen geplant, Klassenfahrten nach Ostern nach Winterberg und Norddeutschland sollen stattfinden. Die Schülervertretung, so Schulleiter Detlev Pecko, wünschte sich ausdrücklich Infos zur Hygiene im Zusammenhang mit Corona.

Bestwig

An der S ekundarschule Olsberg-Bestwig stehen in den kommenden Wochen keine größeren Klassenfahrten an. Eine kleinere Exkursion in den Wald ins Matthias-Claudius-Haus nach Eversberg soll stattfinden.

„Wir entscheiden von Fall zu Fall“, sagt Schuldirektor Michael Aufmkolk. Am Berufskolleg Bergkloster Bestwig sind bis zu den Osterferien keine Veranstaltungen geplant, Elternabende im kleinen Kreis finden weiterhin statt.

Reisewarnungen werden beobachtet

Offen ist die Zukunft der Auslands-Praktika, die nach Ostern im Rahmen von „Erasmus“ starten sollen – das gilt auch für die Bildungsakademie für Therapieberufe, die 2020 erstmals daran teilnehmen will. Noch wird davon ausgegangen, dass sie sowohl am Berufskolleg als auch in der Bildungsakademie auch stattfinden können: Reisewarnungen würden aber beobachtet, sagt Bergkloster-Sprecher Dr. Ulrich Bock: „Wir müssen sehen, wie sich das entwickelt.“

Schmallenberg

Klassenfahrten und Schüleraustausche stehen bis zu den Osterferien am Städtischen Gymnasium in Schmallenberg nicht an. „Die Klassenfahrten der Neuner haben bereits stattgefunden“, erklärt Schulleiterin Dr. Elke Winekenstädde. Der nächste Schüleraustausch ist für Mai geplant.

„Wie sich die Situation bis dahin entwickelt, müssen wir abwarten.“ Die Mottowoche sieht die Schulleiterin zum aktuellen Zeitpunkt aber nicht in Gefahr, da es sich um eine schulinterne Veranstaltung in der Schule selbst handele. Thema hingegen seien die Abiturprüfungen: „Die Schüler beschäftigt schon, ob ihre Prüfungen, die am 21. April (direkt nach den Osterferien) beginnen, tatsächlich stattfinden können.“

Konzert im Seniorenheim abgesagt

An der Christine-Koch-Hauptschule sind keine Klassenfahrten geplant. „Absagen mussten wir aber ein Konzert unserer Schule im Seniorenheim“, berichtet Schulleiterin Lisa Richter. „Dafür hat sicher jeder Verständnis.“ Die Erich-Kästner-Realschule Bad Fredeburg verzichtet bis zu den Osterferien auf die Teilnahme an außerschulischen Veranstaltungen. Außerdem werden keine innerschulischen Veranstaltungen neben der regulären Unterrichtstätigkeit angeboten.

Eslohe

An der Christine-Koch-Hauptschule sind die Musical-Aufführungen abgesagt worden, die am Freitag und Sonntag, 20. und 22 März, hätten stattfinden sollen. An der Realschule Eslohe sind keine Absagen erforderlich. Bis zu den Osterferien seien keine größeren Veranstaltungen und Klassenfahrten geplant, sagt Schulleiterin Katrin Schulte-Bärbig. Die zahlreichen Feierlichkeiten, die die Schule zu ihrem großen Jubiläum in diesem Jahr plant, finden allesamt zu einem späteren Zeitpunkt statt.