Coronavirus: Wie Ostwig auch in der Krise zusammenhält

Das Ostwiger Bürgernetzwerk, das der Heimat- und Förderverein des Ortes vor einigen Jahren gegründet hat, könnte in diesen Tagen für den ein oder anderen Gold wert sein - auch, wenn man den Namen des Projektes „Hand in Hand“ in Zeiten von Corona nicht allzu wörtlich nehmen sollte.

Gute Dorfgemeinschaft

Vor drei Jahren hat der Heimat- und Förderverein Ostwig das Bürgernetzwerk ins Leben gerufen und für die Idee unter anderem viel Lob von der Kommission des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft bekommen“. Unter der Bestwiger Telefonnummer 970970 kann man dabei Hilfe für kleinere Dienstleistungen anbieten oder auch erfragen. „Bisher wird dieses Netzwerk nicht sonderlich stark genutzt“, sagt Klaus Schmücker vom Heimat- und Förderverein. Schlimm findet er das allerdings nicht. Ganz im Gegenteil. Das spreche für eine gute Dorfgemeinschaft, in der vieles auf dem kurzen Dienstweg unter Nachbarn geregelt werde, sagt er.

Aufgrund der momentanen Lage könnte dem Netzwerk allerdings eine neue Bedeutung zukommen. Deshalb will der Verein noch einmal an das Angebot erinnern. „Rufen sie unter 970970 an, wenn sie Hilfe anbieten können oder selbst welche benötigen“, ruft Schmücker auf. Ehrenamtlich werden in dem Netzwerk Angebote und Nachfragen koordiniert, so dass auf denjenigen, der seine Hilfe anbietet, nur eine geringe Belastung zukommt. „Gemeinsam sind wir auch weiterhin stark“, sagt Schmücker.

Ein Anruf genügt! Foto: Klaus Schmücker

Vor allem für notwendige Einkäufe könnte das Bürgernetzwerk in der aktuellen Situation wichtiger sein denn je. Ältere Menschen und Menschen, die Risikogruppen angehören, müssen und sollten in diesen Tagen und Wochen nicht zwingend in die Supermärkte, in denen sich viele Menschen tummeln. Und genau an dieser Stelle kommt das Netzwerk ins Spiel.

Ein Anruf genügt

Wer jemanden sucht, der für ihn einkauft oder andere wichtige Dinge erledigen könnte, kann sich telefonisch melden und bekommt Hilfe vermittelt. Das setzt aber auch voraus, dass sich Ostwiger melden, die diese Einkäufe übernehmen. In der Vergangenheit hatte es immer nur vereinzelt Nachfragen für derlei Angebote gegeben. In der Regel habe es sich dabei um Hilfe beim Schneeschippen oder beim Transportieren von Möbeln gehandelt, sagt Schmücker.

Als das Netzwerk an den Start gegangen ist, hatte der Verein insgesamt 240 Hilfsangebote bei einer Fragebogenaktion im Dorf zusammengetragen. Denen standen damals etwa 40 Gesuche gegenüber.

Unter den Angeboten waren etwa Ostwiger, die sich bereit erklärt hatten, während der Urlaubszeit Vierbeiner zu betreuen. Zwei Mütter hatten jemanden gesucht, der morgens die Kinder mit in die Kita bzw. zur Schule nimmt, aus der „Kategorie ‘Kreativität & Hobby’ konnte ‘Hilfe beim Sticken/Häkeln’ vermittelt werden und im Bereich ‘Schule & Sprache’ konnten Gesuch und Angebot für Nachhilfe im Fach Französisch verbunden werden.

Lediglich eine generelle Absage hatte der Verein erteilen müssen. Dabei handelte es sich um eine Anfrage zum Streichen und Tapezieren. Hier wolle man bewusst nicht vermitteln, weil das Bürgernetzwerk in keiner Weise eine Konkurrenz zum heimischen Handwerk sein solle, hatte der Verein damals ausdrücklich betont. Es gehe vielmehr um die kleinen Gefälligkeiten.