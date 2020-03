Darum flogen Militärflugzeuge über Schmallenberg

Zwei Mal innerhalb von zwei Tagen hatten Bürger in der vergangenen Woche Militärflugzeuge über Schmallenberg gesichtet. Das bestätigte auch das Luftfahrtamt der Bundeswehr jetzt auf Nachfrage dieser Zeitung. Die Auswertung der Radardaten habe in Schmallenberg zwei Flugbewegungen ergeben.

Routineflugbetrieb

Am 16. März flog um 19.19 Uhr „ein Luftfahrzeug der Flugbereitschaft des Bundesministeriums der Verteidigung (BMVg) in einer Höhe von rund 3.900 Metern nordwestlich an Schmallenberg vorbei“, heißt es dazu. Und: „Am 18. März, 20.38 Uhr, flog ebenfalls ein Luftfahrzeug der Flugbereitschaft BMVg in einer Höhe von rund 4.500 Metern nordwestlich an Schmallenberg vorbei“.

Die Flugbereitschaft des Bundesministeriums der Verteidigung ist ein Lufttransportverband der deutschen Luftwaffe in Geschwadergröße. Ihr Auftrag ist beispielsweise der weltweite Transport von Soldaten und Material mit Langstreckenflugzeugen sowie der Transport des politisch-parlamentarischen Führungspersonals. Laut Informationen auf der Seite der Bundeswehr gibt es 21 zugehörige Luftfahrzeuge und sechs verschiedene Luftfahrzeugtypen.

„Der beobachtete Flugbetrieb fand im Rahmen des täglichen Routineflugbetriebes und der gültigen flugbetrieblichen Bestimmungen statt“, heißt es vom Luftfahrtamt der Bundeswehr auf Nachfrage. „Zum Routineflugbetrieb gehören neben denen zuvor erwähnten Aufträgen z.B. auch Trainings- oder Überführungsflüge (etwa im Rahmen technischer Wartungstermine)“.

Die konkreten Aufträge dieser beiden Flüge liegen nicht vor. Es könne sich aber durchaus um den Transport von Material oder Personal gehandelt haben. „Näheres ist uns nicht bekannt“, so das Luftfahrtamt weiter.