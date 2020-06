CDU Meschede stellt Kandidaten für die Kommunalwahl auf

Die CDU Meschede hat Christoph Weber jetzt im Rahmen ihrer Mitgliederversammlung einstimmig erneut zum Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters gewählt. Damit tritt der Freienohler fünf Jahren nach seiner ersten Wahl erneut an. Dieses einstimmige Ergebnis wertet der Vorsitzende des Stadtverbandes, Josef Sommer, als „Lohn und Dank“ für Webers Arbeit. Gleichzeitig wurden auch die weiteren Kandidaten für die Kommunalwahl am 13. September bestimmt.

Versammlung in der Freienohler Schützenhalle

Zur Mitgliederversammlung hatten sich 80 Männer und Frauen in der Schützenhalle in Freienohl getroffen. „Aber nicht wie ursprünglich im März geplant, im Speisesaal, sondern in der Halle, so dass wir die Abstandsregeln einhalten konnten. Gemütlich war das nicht“, sagt Sommer, der wegen der Corona-Pandemie auch einige Absagen von älteren und vorerkrankten Mitgliedern erhalten hatte.

Insgesamt aber sei die Versammlung harmonisch und - ja, vor allem - formell gelaufen. Listen müssen geführt, geheime Wahlen zu jedem einzelnen Kandidaten abgehalten werden.

„Das gute und einstimmige Ergebnis sowohl für den Bürgermeister als auch für die Kandidaten hat mich letztlich nicht überrascht“, sagt Sommer. „Es entsprach der anonymen Mitgliederbefragung, die wir Anfang des Jahres durchgeführt haben.“ Dabei hatte der Stadtverband mit 30 Prozent Rücklaufquote ein repräsentatives Ergebnis, bezogen auf die Mitglieder, erreicht.

Klare Arbeitsaufträge

Neben der Zufriedenheit gab es für einzelne Punkte auch einen klaren Arbeitsauftrag. Sommer nennt ein Beispiel: „Unsere Mitglieder haben sich eindeutig - und altersunabhängig - für das dreigliedrige Schulsystem ausgesprochen.“

Weniger eindeutig war das Votum zur Windkraft. „Da sind die Mitglieder zweigeteilt, übrigens unabhängig vom Wohnort.“ Das gesamte Ergebnis der Befragung hatte er auch bei der Versammlung vorgestellt. Besonders freute er sich darüber, dass „sowohl dem Bürgermeister wie auch den Mitgliedern der CDU-Ratsfraktion unter Marcel Spork darin für ihre Arbeit ein hervorragendes Zeugnis ausgestellt worden ist.“

Alle Mescheder CDU-Kandidaten und Kandidatinnen für Stadtrat und Kreistag. ​ Foto: Privat

Daran sehe man auch, so Sommer, die gute Entwicklung, die Meschede in den vergangenen fünf Jahren genommen habe - „angefangen vom Henneboulevard über den Henne-Ruhr-Markt mit der umgebauten Stadthalle, den Bauarbeiten in der Fußgängerzone bis hin zur geplanten Umgestaltung des Kaiser Otto-Platzes.“

Bürgerbeteiligung

Auch abseits der Stadtentwicklung sei viel richtig gemacht worden. „Hier ist vor allem die Bürgerbeteiligung zu nennen, bei der auch die Interessen der im Umland der Kernstadt lebenden Bürger in den Entscheidungsprozess eingebunden wurden.“ Er nennt dabei insbesondere die Abfrage zum Bau von Windenergieanlagen.“

An diese erfolgreiche Arbeit wolle man nun anknüpfen. Noch im Juni soll der Entwurf des Wahlprogramms, in den die Ergebnisse und Anregungen der Mitgliederbefragung bereits eingeflossen sind, den Mitgliedern im Rahmen einer Videokonferenz vorgestellt werden. „Da wollen wir die abschließende Bewertung erfragen.“

Kommunalwahl ist am Alltag der Menschen

Sommer ist überzeugt: „Keine Wahl befindet sich näher am Alltag der Menschen als eine Kommunalwahl.“ Unter dem Motto: „Meschede wird vor Ort gemacht und zwar durch ein kompetentes und engagiertes Team der CDU!“, folgte die Nominierung der Kandidatinnen und Kandidaten für die Ratsmandate. Auch diese wurden laut Sommer jeweils mit klarer Mehrheit gewählt. „Es gab nur vereinzelte Gegenstimmen.“ Die Kandidatinnen und Kandidaten bildeten ein breites Spektrum ab, lobt der Stadtverbandsvorsitzende: „Sie sind im Alter von 21 bis 65 Jahren, es finden sich erfahrene Politikerinnen und Politiker mit hoher Sachkompetenz und politischer Erfahrung sowie Neueinsteiger. Sie sind ehrenamtlich vielfältig engagiert in Vereinen, Organisationen und Einrichtungen, also nahe an den Menschen.“

Die Kandidatinnen und Kandidaten

Für die Wahlbezirke in der Stadt Meschede wurden folgende Kandidaten durch die CDU aufgestellt (In Klammern, die Wahllokale :

Dieter Berger (Kreuzkapelle Freienohl Bettenhelle/Plastenberg), Monika Dolle (Grundschule Wehrstapel), Martin Eickelmann (Feuerwehr Gerätehause Calle), Peter Horst (Regenbogenschule), Thomas Jostes (Feuerwehrgerätehaus Grevenstein /Olpe), Andreas Kleine (Technisches Rathaus), Marlon Knapp (Bürgerbüro Freienohl Rümmecke), Birgit Koppermann (St.-Walburga-Hauptschule), Michael Kotthoff-Röttger (Straßen.NRW Meschede), Christoph Menke (Fachhochschule Südwestfalen), Raphael Rickes (Mariengrundschule), Anette Risse (Grundschule Freienohl Ortsmitte), Peter Schüttler (Grundschule Wennemen), Josef Sommer (Kindergarten Filippo Neri), Marcel Spork (Seniorenzentrum Blickpunkt), Michael Stratmann (Grundschule Remblinghausen), Birgit Tillmann (Grundschule Eversberg), Matthias Vitt , (Grundschule Berge), Andreas Wrede (Rathaus Bürgerbüro.

Als Bewerber für den Kreistag wurden Dr. Bernd Schulte (Remblinghausen), Marcel Tillmann (Wennemen) und Werner Wolf (Meschede) vorgeschlagen. Die beiden langjährigen Kreistagsmitglieder Ferdi Lenze und Paul Noeke stehen den Nominierten als persönliche Vertreter der Kandidaten weiterhin mit Rat und Tat zur Seite.