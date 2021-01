Das macht Schmallenbergs Schulen besonders

Schmallenbergs weiterführende Schulen stellen sich vor. Das Bild zeigt den Tag der offenen Tür am Gymnasium Schmallenberg aus vor-Corona-Zeiten - im Dezember 2019. In diesem Jahr ist alles anders.

Schmallenberg Schon bald steht der Schulwechsel für die Viertklässler an. Hier stellen sich die Schmallenberger Schulen mit wichtigen Fakten vor.

In Schmallenberg sind noch alle drei Schulformen vorhanden. Mit diesen Angaben stellen die Schulleiter in Schmallenberg und Bad Fredeburg sie in aller Kürze vor. Sie nennen das, was ihnen besonders wichtig ist.

+++ Keine Meldung mehr verpassen. Bestellen Sie jetzt unseren Newsletter für Schmallenberg, Bestwig, Eslohe und Meschede!+++

Städtisches Gymnasium Schmallenberg

Homepage: www.gymnasium-schmallenberg.de

Motto: Bildung durch Verantwortlichkeit

Schulleiterin: Dr. Elke Winekenstädde

Schülerzahl: 552

Lehrer / Referendare: 44 / 5

Zahl der Klassen in der Sekundarstufe I:13

Schulbeginn:7.45 Uhr

Anmeldetermine / Tag der offenen Tür:

16.Februar bis 11.März

Betreuung und Verpflegung: kein gebundener Ganztag / Bewegte Pause/ Mensa und Kiosk

Unterrichtsausfall: Fachvertretung und Vertiefungsangebote / Betreuungsgarantie bis 13.05 Uhr

Individuelle Förderung: Selbstlernzentrum, Hausaufgabenbetreuung, Förderstunden, Vertiefungskurse

Digitale Medien:2 PC-Arbeitsräume, Computer- und Informatikraum, moderne Fachräume, iPad-Klassensätze

Projekte außerhalb des Unterrichts: z.B.: Spanisch- / Modellbau- / Koch-AG; Schulsanitätsdienst; Sprachzertifikate: DELF / Cambridge; English in Action; Projekttage; Sporttage; Planspiel Börse; Europawettbewerb; Nepal-Projekt; Engagement in Pflegeeinrichtungen; …

Schüleraustausch: Wimereux und Hastings; Auslandspraktika möglich.

Was macht Ihre Schule besonders:

Kernprofil „Bildung durch Verantwortlichkeit“; MINT-Angebote, bilinguale Module im Wahlpflichtbereich, Fremdsprachenkorrespondentenausbildung, „Social Network Training“; Informatik und Philosophie ab Jg. 5; Schulchor/ -band; Theater- und Kunstprojekte; Sportwettkämpfe; Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage; vielfältiges soziales Engagement; Gedenkstättenfahrt; Klimaschutzprojekte

Hier gibt es ein Schulvideo, in dem sich das Gymnasium vorstellt:

Erich Kästner-Realschule Schmallenberg

Homepage: www.ekr-schmallenberg.de

Motto: Es gibt nichts Gutes, außer: Man tut es!

Schulleiter: Marcel Plöger

Schülerzahl: 460

Lehrer und Referendare: 30

Zahl der Klassen in der Sekundarstufe I: 17

Schulbeginn: 7:55 Uhr

Anmeldetermine: 19.2. – 12.3., Mo-Fr zwischen 8 Uhr und 15, sowie nach Vereinbarung

Tag der offenen Tür: Pandemiebedingt fällt der Tag aus. Gerne können der virtuelle Schulrundgang besucht werden und individuelle Beratungsgespräche vereinbart werden.

Betreuung und Verpflegung: Es gibt keinen Ganztagsbetrieb. Für Klassen, die nachmittags Unterricht haben, gibt es die Möglichkeit eines warmen Mittagsessens. Der Pausenbereich lässt sowohl aktive Erholung als auch individuelles Lernen in der Mittagspause zu.

Unterrichtsausfall: Die Schule stellt Unterricht von der 1.-6. Stunde sicher.

Individuelle Förderung: Die Schüler*innen werden in ihren Schwächen, aber auch ihren Stärken gefördert u.a. durch Ergänzungsstunden in den Hauptfächern, insbesondere in der Erprobungsstufe gibt es im Bereich Lese-Rechtschreibung und Mathematik zusätzliche Angebote

Digitale Medien: Alle Klassenräume und Fachräume besitzen eine digitale Grundausstattung, die den Einsatz digitaler Medien und Methoden ermöglicht. Wir schulen Schüler*innen im Umgang mit diesen neuen Möglichkeiten. Es ist uns aber auch wichtig, Gefahren und Probleme einer zunehmend digitaleren Welt zu beleuchten.

Projekte außerhalb des Unterrichts: Festival "Loud, Louder -EKR" , AGs im Bereich des sozialen Engagements, Streitschlichter, Sporthelfer, Garten-AG,Hauswirtschafts-AG, Förderkurse im Bereich LRS, Aktionen der Schülervertretung, Nachhilfebörse,

Schüleraustausch: über die Theater-AG mit Gastspielen in Ungarn

Was macht Ihrer Schule besonders:

Einzige Realschule in der Region mit bilingualem Zweig. Wir verstehen uns nicht allein als Ort des "inhaltlichen Lernens", sondern gerade auch als Ort des Entwickelns der Persönlichkeit. Die uns dabei wichtigen Wertvorstellungen haben wir -Lehrkräfte, Schüler*innen und Eltern- in einem Konzept gebündelt.

Schule am Wilzenberg, Gemeinschaftshauptschule der Stadt Schmallenberg

Homepage (hier findet sich auch ein Video, in dem sich die Schule vorstellt): www.schule-am-wilzenberg.de

Schulleiterin: Lisa Richter

Schülerzahl: 375

Lehrer und Referendare: 43

Zahl der Klassen in der Sek. I: 18

Schulbeginn: 7.45 Uhr

Anmeldung: 19.02.bis 12.03.2021 montags bis donnerstags 8 bis 16 Uhr, freitags bis 14 Uhr

Schule im Ganztag: montags, dienstags und donnerstags bis 14.45 Uhr, mittwochs bis 15.35 Uhr und freitags bis 13.05 Uhr; Verpflegung in großzügiger Mensa und schülereigenem Kiosk

Unterrichtsausfall: garantierte Unterrichtszeiten in den Klassen 5 und 6

Individuelle Förderung: Klassenlehrerprinzip, Klassenraumprinzip, Aufstockung der Stundenanzahl in Hauptfächern; Unterstützung durch Sonderpädagogen, Schule im Gemeinsamen Lernen

Digitale Medien:155 IPads, zwei Computerräume, Klassen mit Beamer, Apple-TV, Leinwand, Lautsprechern, Lego-Roboter, Nutzung von logineo und logineo-lms, Medienkunde fest eingerichtet.

Projekte außerhalb des Unterrichts: Schule ohne Rassismus, Schülerband, DFB-Fußball-AG, Fotografie, Nähen, Kochen, Zusammenarbeit mit Jugendkunstschule und Jugendtreff

Besonderheiten: Orchesterklasse (Erlernen eines Instrumentes) und Werkstattklasse (Bewegung, Theater, Hauswirtschaft und Technik). In Arbeitsstunden werden mit Unterstützung Aufgaben aus Hauptfächern bearbeitet, Hausaufgaben entfallen weitgehen. Klassenlehrer unterrichten mit einem möglichst großen Stundenanteil.

Ausgezeichnet mit dem Berufswahlsiegel

Was macht Ihre Schule besonders:

Kernprofil „Bildung durch Verantwortlichkeit“; MINT-Angebote, bilinguale Module im Wahlpflichtbereich, Fremdsprachenkorrespondentenausbildung, „Social Network Training“; Informatik und Philosophie ab Jg. 5; Schulchor/ -band; Theater- und Kunstprojekte; Sportwettkämpfe; Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage; vielfältiges soziales Engagement; Gedenkstättenfahrt; Klimaschutzprojekte