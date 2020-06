Das war es mit der Sonne - so wird das Wetter im HSK

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Sommerlich und warm war es in den letzten Tagen in Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg. Damit ist es erst einmal vorbei. Die Aussichten.

Die warmen und sonnigen Tage sind im Sauerland erst einmal gezählt. Eine kräftige Kaltfront bringt Regen und lenkt sehr kühle Luft heran. Am Donnerstag und am Wochenende fühlt es sich dann bei 10 bis 15°C teilweise an wie im Herbst.

Das Wetter für das Ruhrtal

Am Pfingstwochenende ist das Frühjahr aus meteorologischer Sicht zu Ende gegangen. Es war nur leicht wärmer als normal, vor allem aber wieder sehr trocken und extrem sonnenscheinreich. Tatsächlich gab es im Sauerland seit Mitte der 1950er-Jahre noch keinen April und Mai, welche zusammen genommen so viel Sonne gebracht haben wie das in diesem Jahr der Fall gewesen ist.

Auch der Juni ist ja überaus freundlich gestartet, erste Schauer und Gewitter am Mittwoch kündigen aber einen deutlichen Wetterumschwung an, welcher sich am Donnerstag so richtig durchsetzt. So zieht im Laufe des Vormittages eine Kaltfront über das Ruhrtal hinweg. In deren Bereich kann es auch mal richtig kräftig regnen und der Wind frischt böig auf, nachmittags zeigt sich dann hin und wieder die Sonne.

Die Temperaturen erreichen dazu maximal noch 17°C. Das Wetter am Freitag sowie an den beiden Wochenendtagen kann man dann relativ leicht zusammenfassen. Die Temperaturen gehen mit 12 bis 15°C noch ein Stück zurück, innerhalb von Schauern ist es sogar noch etwas frischer. Dazu weht ein böiger Westwind über das Sauerland hinweg und immer wieder kann es nass werden.

Zwischen den Regenphasen sind die freundlichen Abschnitte nur sehr kurz und örtlich kann sich dazwischen sogar noch Blitz und Donner mischen.

Das Wetter im Schmallenberger Sauerland

19 Liter am Golfplatz Winkhausen und in Reiste, 24 Liter am Rimberg und immerhin 39 Liter am Langlaufzentrum in Westfeld. Das waren die ernüchternden Niederschlagsmengen aus dem Mai. Teils ist dies weniger als ein Drittel der normalen Menge und zusammen mit dem bereits trockenen April verliert die Natur wieder zusehends ihre Farbe. Daher sind die kommenden Tage überaus wichtig, denn die Wetterlage hat sich geändert.

Der Wind kommt, so wie für das Sauerland eigentlich üblich, aus westlichen Richtungen und damit ziehen am Donnerstag immer wieder Schauer über Schmallenberg und Eslohe hinweg. Teils kann es auch mal kräftig regnen, dazwischen zeigt sich hin und wieder mal die Sonne. Die Temperaturen gehen deutlich zurück, während es am Mittwoch an der Hunau noch 20°C sind, schaffen wir hier am Donnerstag nur noch rund 12°C.

Am Freitag und am Wochenende geht es sogar noch ein Stück weiter bergab, maximal 10°C am Rothaarsteig und bis zu 15°C am Ufer der Lenne in Fleckenberg fühlen sich dann eher an wie Oktober. Nachts kann es bei Aufklaren sogar leichten Bodenfrost geben. Dazu ist es zwar nicht durchweg unfreundlich, die Sonne findet hin und wieder den Weg durch die Wolken. Es muss aber immer wieder, vor allem an den Nachmittagen, mit kräftigen Schauern gerechnet werden. Dazu ist der Wind sehr frisch unterwegs, in freien Lagen erreichen die Böen bis zu 70 km/h.

Trend für die nächste Woche

Bekommt der Frühsommer wieder die Kurve oder bleibt es für längere Zeit kühl und wechselhaft ? Dies ist die entscheidende Frage für die kommende Woche und noch nicht mit Sicherheit zu beantworten. Zumindest die erste Wochenhälfte verläuft aber noch eher unbeständig und kühl, erst zur Mitte der Woche kommt die 20°C-Marke langsam wieder in Sichtweite.

Ab Fronleichnam bestehen dann berechtigte Chancen auf eine Rückkehr von sommerlichen Temperaturen. Die Luft ist aber auch dann feuchter als zuletzt und immer wieder kann es Schauer und Gewitter geben.

Mehr unter www.wetter-sauerland.de.