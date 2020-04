Das Wetter für den HSK: Bodenfrost - und ganz viel Sonne

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Die Aussichten für die kommenden Tage: Es wird sonnig und überwiegend trocken. Zum Teil droht Bodenfrost. Die Details - so wird es am Wochenende.

Sonne, Sonne und nochmal Sonne. Hochdruckgebiete bestimmen über das Wochenende hinaus das Wetter im Sauerland. Die Temperaturen bewegen sich im frühlingshaften Bereich, die Natur lechzt wieder nach Regen.

Das Wetter für das Ruhrtal

Am 13. März zogen zuletzt kräftige Niederschläge über das Sauerland hinweg. Es war das Ende einer sehr niederschlagsreichen Phase, welche Ende Januar begann und an kaum einem Tag mal eine Regenpause brachte. Seitdem dominieren allerdings ausschließlich Hochdruckgebiete unser Wetter, an unserer Wetterstation am Städtischen Gymnasium in Meschede sind in 30 Tagen nur 6 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gefallen, in Enste waren es rund 4 Liter gewesen. Dabei sind diese Mengen im Vergleich zu anderen Orten der Region noch recht üppig, weiter im Süden war es kaum mal 1 Liter.

Auch für die kommenden sieben bis zehn Tage sieht es in Sachen Niederschlägen sehr mau aus. Einzig am Freitag-, und am Samstagnachmittag steigt die Niederschlagswahrscheinlichkeit mit einzelnen Schauern mal etwas an. Ansonsten bleibt es weiterhin sonnig mit nur wenigen Schönwetterwolken. Die Temperaturen bewegen sich weiterhin in einem überwiegend frühlingshaften Bereich.

Am Morgen muss besonders in den Tälern noch mit Bodenfrost gerechnet werden, in etwas höheren Lagen sinken die Temperaturen aber kaum unter 5°C. Nachmittags schwanken die Temperaturen täglich um 20°C, besonders heute liegen sie sogar etwas darüber. Zum Sonntag wird es etwas kälter.

Das Wetter im Schmallenberger Sauerland

Eine extrem trockene Luftmasse bestimmt das Wetter in diesem Monat in weiten Teilen des Schmallenberger Sauerlandes. So lag die durchschnittliche Luftfeuchte an der Wetterstation Hunau im Februar bei über 97%, ein durchaus üblicher Wert für diese Höhenlage. Ab Mitte März schwankte sie an vielen Tagen um 50%, teilweise sank sie sogar unter 20%. Zusammen mit der Niederschlagsarmut und dem oft böigen Wind sind die Oberböden ausgetrocknet und die Waldbrandgefahr ist deutlich erhöht.

In den kommenden Tagen wird sich wenig ändern, denn das Hochdruckgebiet „Nicolas“ liegt quer über Mitteleuropa und lässt der feuchten Atlantikluft kaum eine Chance. Nach einem weitgehend sonnigen und frühlingshaft warmen Donnerstag werden die Quellwolken am Freitagnachmittag etwas zahlreicher. Besonders über dem Rothaarkamm kann es dann einzelne Schauer oder Gewitter geben, die meisten bleiben aber wohl auch dann regenfrei.

Für den Samstag bleibt diese etwas feuchtere dann noch wetterbestimmend, so dass etwas dichtere Wolken unterwegs sind und es auch mal für einen Regenschauer reichen kann. Die Trockenheit lindern wird dieser aber kaum und bereits im Laufe des Tages setzt sich schon wieder Ostluft mit einem erneut klaren Himmel durch. Damit bringt der Sonntag wiederum viel Sonnenschein, die Temperaturen gehen dabei leicht zurück.

Trend für die nächste Woche

Auch in der kommenden Woche scheint sich an dem meist sonnigen und insgesamt auch sehr warmen Aprilwetter nur wenig zu ändern. Ein umfangreiches Hochdruckgebiet dehnt sich von Skandinavien her wieder zunehmend bis zu uns aus und bringt weiterhin viel Sonnenschein und nur in Ausnahmefällen mal etwas dichtere Wolken. Diese bringen aber keine weiteren Schauer mit. Die Temperaturen ändern sich dabei nur wenig. Die Tageswerte schwanken meist zwischen 15 und 20°C, in den Nächten muss in Tallagen mit Bodenfrost gerechnet werden. Am Berg bleibt es milder.

Mehr unter www.wetter-sauerland.de.