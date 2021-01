Der Schnee kommt in Hochsauerland zurück - die Vorhersage

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg Nach dem Wintereinbruch ist der Schnee vielfach wieder geschmolzen. Doch er kommt zurück. Die Vorhersage für das Hochsauerland.

Das wechselhafte Tiefdruckwetter bleibt dem Sauerland auch über das Wochenende hinaus erhalten. Ab Freitag wird es dann schrittweise kälter und in den höheren Lagen schneit es auch wieder.

Das Wetter für das Ruhrtal

Einige Tage mit Schnee haben auch die Orte direkt an der Ruhr zuletzt erlebt und damit bereits deutlich mehr vom Winter gehabt als in der gesamten Wintersaison 2019/20. Seit Dienstag ist es mit der weißen Pracht aber nun vorerst wieder vorbei, denn Tief „Goran“ lenkt milde bis sehr milde Luft vom Atlantik heran. Unterhalb von rund 500 m finden sich daher schon jetzt nur noch Schneereste, welche bis zum Freitag auch noch weitgehend verschwinden werden. Ursache hierfür ist neben den milden Temperaturen auch der teils stürmische Wind, welcher einige kräftige Regenschauer über die Region treibt.

Am frühen Freitagmorgen zieht diese Kaltfront nach Hessen ab und in den höchsten Lagen werden aus Regentropfen noch Schneeflocken, viel kommt dann aber nicht mehr vom Himmel. Der Tag selbst zeigt sich dann oft stark bewölkt, kurz kann sich mal die Sonne zeigen. Einzelne Schauer bleiben aber weiter möglich. Am Samstag wird die Luft dann schrittweise kälter und in den höher gelegenen Ortschaften, z.B. rund um die Bestwiger Ortsteile Wasserfall und Heinrichsdorf bringen einige Schneeschauer wieder eine dünne Neuschneeauflage.

Weiter unten im Tal bleibt es bei leichten Plusgeraden und damit noch weitgehend schneefrei. Dies könnte sich dann aber zum Sonntag und Montag ändern, denn hinter einem weiteren, kleinen Tiefdruckgebiet wird die Luft noch etwas kälter und die Niederschläge gehen bis ins Tal in Schnee über.

Das Wetter im Schmallenberger Sauerland

Bis auf etwa 40 Zentimeter wuchs die Schneedecke am Dienstag rund um den Rothaarkamm an, im Laufe des Nachmittages setzte dann aber auch hier, erstmals seit Heiligabend wieder Tauwetter ein. Dieses wiederum hält nun bis zum Freitagmorgen an und lässt die Schneedecke auf rund 20 Zentimeter zusammensacken. In den tieferen Lagen des Schmallenberger Sauerlandes, so etwa im Bereich der Kernstadt Schmallenberg und Eslohe, war die Schneedecke schon vorher kaum noch vorhanden.

Am Freitag wird die Luft allmählich kälter und einzelne Schauer fallen ab rund 600 m Höhe wieder als Schnee. Diese leichten Niederschläge werden rund um das Wochenende wieder häufiger und kräftiger, so dass die aktuell tauende Schneedecke rund um den Rothaarsteig wieder eine Auffrischung von einigen Zentimetern bekommt. Selbst in den Tallagen ist vor allem am Sonntag wieder eine dünne Schneedecke möglich. Während die Temperaturen hier knapp über den Gefrierpunkt steigen, herrscht ab 600 m Höhe Dauerfrost.

Trend für die nächste Woche

In der neuen Woche bleibt das Wetter spannend und die Vorhersage ist entsprechend schwierig. Denn während sich die nasskalte, teils auch winterlich kalte Luft über Mitteleuropa als recht zäh erweist, versucht erneut sehr milde Luft vom Atlantik an Raum zu gewinnen. Bis mindestens zum Mittwoch bleibt sie dabei wohl erfolglos, in mittleren und höheren Lagen ist es daher winterlich mit noch etwas Neuschnee.

Im Tal kann sich der Schnee dagegen meist nur kurz halten. Ab Mittwoch steigt dann die Wahrscheinlichkeit, dass Wind, Regen und mildere Luft auch auf den Bergen wieder für Tauwetter sorgen. Sicher ist dies aber wie beschrieben noch nicht.

Mehr unter www.wetter-sauerland.de.