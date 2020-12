Die Bilder des Jahres für die Region Meschede

Meschede Corona ist das beherrschende Thema im Jahresrückblick auf Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg. Doch es gibt auch anderes.

Lockdown, Masken, Krisensitzungen. Corona ist (leider) das beherrschende Thema in diesem Jahr auch in Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg. Es beginnt im Februar.

Auf einmal ist Desinfektionsmittel in Drogerien und Apotheken ausverkauft, immer mehr Veranstaltungen werden abgesagt. Anfang März wird die erste Corona-Infektion im Hochsauerlandkreis verzeichnet, sie wird in Sundern festgestellt, einen Tag danach treten zwei Fälle in Schmallenberg auf. Später kommen auch prominente Corona-Erkrankte hinzu, die vollständig genesen: Landrat Dr. Karl Schneider und CDU-Politiker Friedrich Merz.

Der erste Lockdown

Mitte März werden weitgehende Einschränkungen des öffentlichen Lebens beschlossen, der erste Lockdown: Geschäfte, Kneipen, Restaurants – alles muss schließen; die Menschen werden aufgefordert daheim zu bleiben. Erst Mitte Mai kommt es zu so genannten Lockerungen.

Die Schützen-Saison ist dennoch nicht zu retten, genauso wie weitere Veranstaltungen. Im November folgt der zweite Lockdown, wieder kommt es zu zwangsweisen Schließungen. Ein Lichtblick: Parallel werden Impfzentren vorbereitet. Im HSK sollen die Spritzen in der Kur- und Konzerthalle in Olsberg gesetzt werden.

