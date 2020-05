Die Eisheiligen nahen - es wird wieder kalt im Sauerland

Das Hochdruckgebiet „Paul“ bestimmt das Wetter im Sauerland bis einschließlich zum Samstag. Mit Winddrehung auf Süd steigen die Temperaturen an, zum Sonntag bringen sich dann aber die Eisheiligen in Stellung. Mehr Wolken ziehen auf.

Das Wetter für das Ruhrtal

Eine große Gefahr im noch frühen Mai sind fast jedes Jahr die Spätfröste. Noch spätwinterlich kalte Luft in Kombination mit windschwachen und sternenklaren Nächten kann die Temperaturen auch um diese Jahreszeit noch deutlich in den Frostbereich sinken lassen. Die bereits weit voran geschrittene Natur, insbesondere die Blüten an Obstbäumen, leiden sehr unter dieser Kälte.

Die am Mittwochmorgen gemessenen -1,1°C an den Stationen Meschede (Gymnasium) und in Enste reichten aber womöglich nicht aus, um solche Schäden zu verursachen. Letztlich wird sich dies aber oftmals erst zur Zeit der Ernte herausstellen. Auch die kommenden Nächte werden vor allem in den Tälern sehr frisch bleiben, oftmals gibt es noch Bodenfrost.

Deutlich milder ist es hingegen in etwas höher gelegenen Orten und allgemein auf den Bergen. Am Tag ergibt sich bis zum Samstag ein täglich kaum wechselndes Bild, denn die Sonne dominiert, heute scheint sie von einem fast schon wolkenfreien Himmel.

Am Freitag und Samstag ziehen etwas mehr Schleierwolken durch, welche aber keinen Regen bringen. Mit bis zu 23°C wird es frühsommerlich warm. Zum Sonntag erleben wir dann aber einen deutlichen Wetterwechsel, die Wolken überwiegen, es kann einige Regenschauer geben und die Temperaturen beginnen zu sinken.

Das Wetter im Schmallenberger Sauerland

Die erste Hälfte des Mais ist in vielen Jahren noch für sehr kalte Nachttemperaturen gut. In den vergangenen drei Jahren gab es entlang von Lenne und Wenne noch viele Frostnächte. Die Station am Langlaufzentrum in Westfeld erreichte zwischen 2017 und 2019 Tiefsttemperaturen zwischen -3,2°C und -4,1°C. Da muten die -3,8°C, die am Mittwochmorgen gemessen wurden, doch noch recht normal an.

umindest Bodenfrost wird es hier auch in den kommenden Frühstunden noch geben, gleichzeitig sinken die Nachtwerte zwischen Schanze und Hunau kaum unter 10°C hinab. Am Tag gleichen sich die Temperaturen dann wieder aus und mit einer Winddrehung auf Süd wird es nun Tag für Tag wärmer.

Bereits am Donnerstag wird die Marke von 20°C fast schon erreicht, am Freitag und Samstag wird es sogar noch etwas wärmer. Dazu ziehen zwar einige Schleierwolken durch, welche die Sonne aber weiterhin zumindest milchig durchscheinen lassen und so bleibt der frühsommerliche Eindruck bestehen.

Zum Sonntag ist es dann mit den Südwinden allerdings schlagartig vorbei. Der Wind dreht auf Nord und mehr Wolken bringen zumindest den ein oder anderen Regenschauer mit. Wirklich viel Niederschlag ist aber nicht zu erwarten. Die Temperaturen erreichen dann maximal noch zwischen 13 und 17°C und zum Start in die neue Woche gehen sie dann noch weiter zurück.

Trend für die nächste Woche

Die Eisheiligen, welche vom 12. bis zum 15. Mai auf uns warten, scheinen in diesem Jahr sehr pünktlich kommen zu wollen. Mit einem kräftigen Nordwind fließt in der ersten Hälfte der kommenden Woche sehr kühle Luft ins Sauerland, einzelne Schauer können in höheren Lagen sogar mit Schnee vermischt sein. Bei Tageshöchstwerten, die nur noch um 10°C schwanken sind es vor allem die Nachttemperaturen, die wieder bemerkenswert sein können. Wenn es für einige Stunden aufklart ist, verbreitet wieder mit leichtem Nachtfrost zu rechnen. Die Gefahr von Spätfrostschäden bleibt groß.

