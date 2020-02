Die ersten Kraniche werden über Meschede gesichtet

Die ersten Kraniche wurden über Meschede gesichtet. Kraniche gehören zu den Frühziehern, da sie relativ kälteunempfindlich sind.

Kraniche gelten als kälteunempfindlich. Foto: rank Rumpenhorst / dpa

Über dem Sauerland wurden die ersten Züge in nordöstlicher Richtung beobachtet. Die großen Vogelschwärme am Himmel sind auch meist gut zu hören. Der Ruf erinnert an ein Trompeten – „Krru“ und „krarr“ im Wechsel. Laut Nabu bedeutet dies aber kein Ende des Winters. Die Kraniche gehören zu den Frühziehern und gelten als kälteunempfindlich.

Trotz stürmischen Wetter sind die Kraniche in Richtung Nordost unterwegs. Am stärksten, so NABU, ist der Verkehr über Hessen. Am Donnerstag, 13. Februar, wurden über dem Lahntal aufgegliedert in zahlreiche kleinere Fluggemeinschaften insgesamt 6.800 Kraniche gezählt.

Die Tiere verbringen den Winter in Frankreich, in der spanischen Extremadura, dem portugiesischen Alentejo oder im Nordwesten Afrikas. Die Rückkehr aus dem Winterquartier immer auch ein Wettlauf um das Besetzen der besten Brutreviere in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.

Bei den großen Vögeln, die seit vielen Jahren im Kohlwedertal heimisch sind, handelt es sich um Graugänse . Auch diese Tiere sind eigentlich Zugvögel und manchmal am Himmel schwierig zu unterscheiden.

Kraniche oder Gänse? NABU gibt Tipps zur Bestimmung: