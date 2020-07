Nach einem Dieb sucht die Polizei in Meschede. Er hatte aus einem Auto am Fort Fun eine Geldbörse gestohlen.

Polizei Dieb flüchtet am Freizeitpark Fort Fun in den Wald

Wasserfall. Am Parkplatz des Freizeitparks Fort Fun ist ein Dieb aufgefallen. Jetzt sucht die Polizei in Meschede mit einer Beschreibung nach ihm.

Auf dem Parkplatz am Fort Fun ist am Mittwoch ein Dieb entdeckt worden. Zeugen beobachteten um 12.20 Uhr den bislang unbekannten Mann auf dem Parkplatz des Freizeitparks an der Aurorastraße. Dieser nahm aus einem unverschlossenen Pkw eine Geldbörse. Als der Täter angesprochen wurde, flüchtete er in den angrenzenden Wald. Seine Beute ließ er dabei fallen.

Die Beschreibung

Der Mann war etwa 20 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Er trug ein rot-schwarzes T-Shirt und eine weiße Hose. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 / 90200 entgegen.