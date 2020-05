Diese Berufsgruppe steht eher selten im Rampenlicht

In der Corona-Krise stehen ganze Berufsgruppen zu Recht im Rampenlicht, die vorher eher stiefmütterlich bedacht wurden: Kranken- und Altenpfleger, Einzelhandelsmitarbeiter, Post- und Paketzusteller, Apotheker und natürlich Ärzte. Der oder die Steuerberater käme den meisten Mitbürgern wohl nicht blitzartig in den Sinn. Dabei ist die Flut der Regierungsbeschlüsse, mit denen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie eingedämmt werden sollen sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber inzwischen zu einem kleinen Tsunami angeschwollen.

Kurzarbeitergeld und Zuschüsse

Hier brauchen und suchen fast alle nach Hilfen, die eben nur ein Steuerberater leisten kann. Wie funktioniert die Beantragung von Kurzarbeitergeld, das Abrufen von staatlichen Zuschüssen oder Überbrückungskrediten? Wie schütze ich mein Unternehmen und damit meine Mitarbeiter vor einer möglichen Insolvenz? Nach Auskunft der Bundessteuerberaterkammer (BStBK) halten 92 Prozent der Steuerberater das deutsche Steuerrecht für zunehmend komplizierter.

86 Prozent beklagen darüber hinaus einen Fachkräftemangel zur Bearbeitung der komplexen Steuerfragen. Komplizierte Gesetze, Digitalisierungsstau und ausufernde Bürokratie heißen die Herausforderungen, denen sich die Steuerberater derzeit gegenüber sehen.

Fachwissen um die Steuergesetze

Rita Friedrichs, Diplom-Kauffrau und seit 1994 selbstständige Steuerberaterin in Meschede, sieht das so: „Meine beruflichen Aufgaben bestehen aus zwei Komponenten: Da ist zum einen das Fachwissen um die Steuergesetze und deren Umsetzung und gleichwertig die Beratung der Mandanten, was die Umsetzung angeht. Oder kurz ausgedrückt: Es geht um Steuern und Beratung. Als Betriebswirte beraten wir unsere Mandanten aber auch über die reinen Steuerfragen hinaus, zum Beispiel in Unternehmensfragen, im Umgang mit Banken und anderen Behörden. Wir erstellen betriebliche Analysen und erarbeiten Verbesserungsvorschläge.“

Gibt es Corona spezifische Fragen, die ihre Mandanten derzeit gehäuft stellen? „Am häufigsten hören wir derzeit Fragen nach Soforthilfen wie Zuschüsse, Kredite, Stundung und Herabsetzung von Steuerzahlungen, Anträge auf Fristverlängerung.“

Existenzen der Mandanten

Was ist vordringlich jetzt zu berücksichtigen? „Die Existenzen der Mandanten im Blick zu haben, abhängig von der individuellen Situation jedes einzelnen: Konkret geht es darum, liquide zu bleiben durch Soforthilfe, Kredite und Maßnahmen beim Finanzamt. Da liegt jeder Fall anders, es gibt keine allgemein gültige Strategie. Das macht es so schwierig.“

Rita Friedrichs gibt auch ein paar praktische Ratschläge geben: „Vor allem sollten die Mandanten jetzt einen kühlen Kopf behalten: Nutzen Sie die Zeit für Dinge, die bisher aus Zeitmangel nicht angegangen wurden: wie zum Beispiel organisatorische Maßnahmen, Digitalisierung, Renovierungen, die ohne hohe Kosten umsetzbar sind.“ Und das sollten sie vermeiden: „Panik und Schockstarre helfen niemandem. Die Dinge in Ruhe angehen und nach praktikablen Lösungen suchen. Da kann dann auch schon einmal Kreativität gefordert sein.“

Familie und Hobby

Bleibt der Steuerberaterin noch Zeit für Familie und Hobby? „Mein Mann und unsere jüngste Tochter sind seit den letzten Wochen im Home-Office, wodurch man natürlich auch wieder mehr Zeit mit der Familie verbringt, allein schon durch die gemeinsamen Mahlzeiten. Das sehe ich, bei auch allen extrem negativen Auswirkungen, als einen positiven Aspekt der Corona Krise. Ich versuche außerdem so viel wie möglich an meinen Strukturen festzuhalten: Meine Yoga-Kurse kann ich dank der kreativen Yoga-Lehrerin im Netz absolvieren. Dieser Ausgleich ist wichtig bei meiner Büroarbeit.“

Und gibt es etwas, was sie den Mescheder Ratsuchenden sagen möchten? „Selbstständige sind durch Corona sehr stark betroffen und benötigen Unterstützung. Steuerberater sind bei allen wirtschaftlichen Fragestellungen der richtige Ansprechpartner.“

>>> Zur Person

Rita Friedrichs, Jahrgang 1961, lebt mit ihrer Familie seit 1994 in Meschede.

Seitdem ist sie als Diplom-Kauffrau und selbständige Steuerberaterin in Meschede tätig.

Neben ihrem Beruf engagiert sie sich in der St.-Walburga-Gemeinde, im Verwaltungsrat der KiTa Hochsauerland-Waldeck gem. GmbH und bei den Soroptimistinnen.