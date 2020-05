Diese Straßen in Schmallenberg sollen bald saniert werden

Schmallenberg. Bald rücken die Baustellenfahrzeuge an. Das sind die Straßen, die in Schmallenberg erneuert werden sollen. Auch Anliegerbeiträge werden fällig.

Über zahlreiche große Straßeninstandsetzungen hat der Technische Ausschuss kürzlich diskutiert. Einstimmig kam man zu dem Entschluss, die vorgeschlagen Sachverhalte in die Tat umzusetzen. Dazu gehören:

Die Bankette auf der Strecke zwischen Kirchilpe und Nierentrop werden aufgefüllt und verdichtet, da sie seit der Sanierung insbesondere aufgrund des starken Verkehrsaufkommen während der Umleitung in 2019 sowie durch den landwirtschaftlichen Verkehr stark abgenutzt worden waren. Teilweise seien die Bankette bis zu zehn Zentimeter abgesackt. Die Kosten für 2,8 Kilometer belaufen sich auf circa 21.400 Euro.

In den Straßen Am Hallenberg sowie Am Kurhaus in Bad Fredeburg werden die maroden Bordsteine saniert. Die Baukosten belaufen sich bei circa 60 Bordsteinen auf rund 5000 Euro. Auch in der Bahnhofstraße in Schmallenberg müssen knapp 150 Bordsteine saniert werden. Die Kosten belaufen sich auf circa 10.000 Euro.

Deckensanierungen sollen in der Kornhausstraße in Gleidorf stattfinden, da sich dort zahlreiche Netzrisse und Aufbrüche zeigen. Um die Haltbarkeit des gesamten Straßenaufbaus für die nächsten 15 bis 20 Jahre sicherzustellen, wird die Asphaltdeckschicht um vier bis fünf Zentimeter abgetragen und auf einer Fläche von knapp 1320 Quadratmetern für 33.000 Euro erneuert. Anliegerbeiträge werden nicht fällig. Gleiches passiert auf der Drevestraße in Schmallenberg auf einer Fläche von 3200 Quadratmetern.

Da im gesamten Stadtgebiet zahlreiche Ortsverbindungsstraßen saniert wurden, fehlen dort die Straßenmarkierungen. Auf einer Gesamtstrecke von 33 Kilometern soll dies bei Kosten von circa 75.000 Euro nachgeholt werden.

Die Straße Auf der Böhre in Fleckenberg ist eine Anliegerstraße im Außenbereich. Bei einer Besichtigung konnten die Verantwortlichen feststellen, dass die Straße stark erneuerungsbedürftig sei. Ein einfacher Ausbau durch Entfernung der Asphaltschicht, Nachschotterarbeiten und Verdichten soll dort stattfinden. Die Kosten würden sich auf rund 50.000 Euro belaufen. Die Maßnahme wäre beitragspflichtig, das Land würde die Anlieger mit einem Zuschuss in Höhe von 50 Prozent entlasten. Allerdings steht die Anliegerversammlung noch aus.

Auch die Anliegerstraße in Kückelheim, die Teil der Besichtigungsfahrt des Technischen Ausschusses war, bedürfe einer dringenden Erneuerung, so der Ausschuss. Ein Ausbau der Straße wurde mit 100.000 Euro vorkalkuliert, da eine einfache Sanierung nicht zum Tragen kommen würde. Auch diese Maßnahme wäre beitragspflichtig und würde zu 50 Prozent vom Land bezuschusst.