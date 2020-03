Drogen-Dealer aus Meschede erhält fast drei Jahre Haft

Ein Drogen-Dealer aus Meschede ist vom Landgericht Arnsberg zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und elf Monaten verurteilt worden. Darüber hinaus muss er in eine Entziehungsanstalt - ein Sachverständiger hatte dem Angeklagten bescheinigt, dass der 51-Jährige abhängig ist.

Geständnis gegen geringere Strafe

Damit endete am Donnerstag nach zwei Verhandlungstagen der Prozess vor der Zweiten großen Strafkammer. Dem Urteil vorangegangen war eine Verständigung zwischen Landgericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung: Weil der 51-Jährige gestand, bekam er eine geringere Strafe.

Für die Polizei galt der Mann als „dicker Fisch“ in der Drogen-Szene: Über Jahre hatte er in Meschede und Arnsberg hunderte Gramm Marihuana verkauft, der Wert der Ware wurde auf beinahe 350.000 Euro geschätzt. Im Urteil ging das Landgericht von 37 Fällen seit 2016 aus, überwiegend befand ihn die Strafkammer des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht-geringer Menge für schuldig.

Zwei Hausdurchsuchungen

Bemerkenswert an den Ermittlungen: Im Februar 2019 rückte die Polizei zu einer Hausdurchsuchung bei dem Mann in Meschede an und wurde fündig: fast 300 Gramm Marihuana und 16 Gramm Haschisch - vorbereitet zum Weiterverkauf, eine digitale Feinwaage und 700 Euro Bargeld. Der Verdächtige kam in Untersuchungshaft - doch nach einem Monat war er wieder frei. Im Oktober 2019 folgte die nächste Hausdurchsuchung: mehr als 20 Gramm Marihuana, Bargeld, wieder eine Feinwaage und wieder Handys. Seitdem sitzt der Mann in Untersuchungshaft.

Der Mann stammt aus Nigeria und war als Asylbewerber nach Deutschland gekommen. Hier hatte er eine deutsche Frau geheiratet und dadurch eine Aufenthaltserlaubnis bekommen. Nach seiner Scheidung habe er getrunken und sich zugedröhnt, gab er an. Er habe die Drogen verkauft, um seine eigene Sucht zu finanzieren. Nach eigenen Angaben ist er inzwischen erwerbsunfähig.

Die Drogen waren meistens am Bahnhof und in einem Schnellrestaurant im Stadtgebiet Arnsberg sowie in der Wohnung des Angeklagten in Meschede verkauft wurden.