Ein anderer Advent in Mescheder Schule unter dem Regenbogen

Meschede Wo sonst gesungen und gebacken wird, war es in diesem Jahr leiser. So war die Adventsstimmung in der Grundschule unter dem Regenbogen.

Meschede. „Dezemberträume...Dezemberträume sind aus Musik und Licht gemacht,“ so klingt es in Rolf Zuckowskis Kinderlied seit Jahren. Für Kinder ist die Vorweihnachtszeit eine besondere Zeit. Eine Zeit zum Träumen, der Überraschungen und der Erwartung auf das Weihnachtsfest. Die Freude und das Funkeln in den Kinderaugen lässt auch Erwachsenenherzen weit werden.

Das besondere für mich an dieser Zeit ist: Ich erlebe sie jetzt beruflich das sechste Jahr in Folge im Perspektivwechsel. Vor 20 Jahren war ich selbst noch Grundschulkind an der heutigen Schule unter dem Regenbogen, die nun mein Arbeitsplatz als Integrationskraft ist. Schon damals trafen sich regelmäßig alle Klassen zum Adventssingen und mit dicken roten Kerzen, die auch heute noch am Kranz im Forum leuchten. Es liegt immer noch ein Hauch voll Heimlichkeiten in der Luft.

Leider gestaltete sich die Adventszeit Corona-bedingt in diesem Jahr anders. Adventskranz und Tannenbaum leuchteten zwar im Schulforum, aber der Gesang von allen Schülern gleichzeitig, speziell am Nikolaustag, blieb aus. Singen war im Rahmen der Corona-Bestimmungen untersagt und die große Zusammenkunft aller Klassen mit dem Besuch vom Nikolaus durfte nicht im gewohnten Rahmen stattfinden.

Kein gemeinsames Singen

Das traditionelle „Lasst uns froh und munter sein“ war stimmungsmäßig schon gedrückt, denn da, wo sonst rund 300 Kinder singen, hörte man hin und wieder ein leises Summen zum Keyboard oder der CD. Trotzdem bekam jede Klasse den traditionellen Stutenkerl zum gemeinsamen Teilen mit Grüßen vom Nikolaus und die Gemütlichkeit hielt Einzug in den Klassenräumen.

Wenn es morgens noch dunkel war, leuchteten bereits die Adventskerzen und Lichterketten und luden die Kinder zu morgendlichen Ritualen ein. Sie gestalteten einen Adventskalendertaschencountdown mit kleinen Aufgaben zum Malen, Basteln und Schreiben und im Anschluss wurde täglich eine Adventsgeschichte aus einem anderen Land vorgelesen. Die Schüler fieberten den 24 liebverpackten Adventskalenderpäckchen entgegen und jeder fragte sich, wann er/sie wohl gezogen würde und Adventskind sein darf.

Der Duft von frischen Plätzchen zog leider nicht durch die Flure, aber erfreulich war es, dass viele Kinder im Erzählkreis nach dem Wochenende vom Backen berichteten. Es war Freitag, der 11. Dezember, und ohne dass zu diesem Zeitpunkt schon etwas offiziell gewesen wäre, hatte ich ein komisches Gefühl mit der offenen Frage: „Wer weiß, ob wir uns Corona-bedingt am Montag mit allen Kindern wiedersehen?“

Den dritten Advent genießen

An der Hausaufgabentafel stand: Alle Bücher mitnehmen, den dritten Advent genießen und mit den Eltern ein Adventslied singen. Am Spätnachmittag leuchteten auch bei mir zu Hause wie gewohnt die Kerzen und Lichterketten in der Dämmerung. Später erreichte mich dann die Nachricht, dass ab dem 14. Dezember für die Grundschüler die Teilnahme am Präsenzunterricht nach Elternentscheidung freiwillig sein wird.

Die Eltern meines zu betreuenden Schülers entschieden sich für den Distanzunterricht. Natürlich konnte ich diese Entscheidung im Hinblick auf die steigenden Coronazahlen verstehen, aber mit einem Schlag war auch meine alltägliche Normalität verschwunden. „Dezemberträume sind so vergänglich wie die Zeit,“ singt Rolf Zuckowski im weiteren Verlauf des Liedes. So können wir nur hoffen, dass diese anderen Zeiten um das Coronavirus im nächsten Advent vergänglicher werden und es dann wieder laut durch das Schulforum schallt: „ Merry Christmas, Frohe Weihnacht, Elengi Yambotama, Feliz Navidad!“

Die Schule unter dem Regenbogen ist im Jahr 2011 erbaut. Die räumliche Aufteilung umfasst im Untergeschoss vier Teamhäuser für die einzelnen Jahrgangsstufen. Bodennahe, weit zu öffnende Fenster und Türen an jedem Klassenraum gewährleisten das Lüftungskonzept nach den Coronabestimmungen.

Durch die offene Bauweise können die Kinder direkt in die Teamhäuser gehen, sodass eine Ansammlung vieler Kinder vor dem Haupteingang vermieden wird. Außerdem sind die Klassenräume mit CO 2- Ampeln ausgestattet.