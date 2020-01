Ein Herz für den Hahn: Gockel aus Schüren ist gerettet

Beinahe wäre er im Kochtopf gelandet - der „Randale-Hahn“ von Schüren: zu dominant, zu unruhig. Die Halterin stand vor dieser Entscheidung: Entweder es findet sich ein neues Zuhause oder das Tier landet im Kochtopf.

Herz für Hühner - und Hahn

Es wird ein neues Zuhause.

Nach dem Bericht in unserer Zeitung haben sich Tierfreunde aus Obermielinghausen gemeldet. Sie haben ein Herz für Hühner - und auch für jenen Hahn. Übergangsweise ist er noch diese Woche in Remblinghausen untergebracht, aber in den nächsten Tagen wird er in seine neue Heimat ziehen. Zum Dank gab die bisherige Halterin den neuen Besitzern noch Futter mit.

Und mal schauen: Vielleicht wird er in Obermielinghausen doch noch der charmante Hahn im Korbe...