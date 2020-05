Ein stiller Sommer für die Schützen aus Kückelheim

Kückelheim. In diesen Tagen wäre eigentlich Schützenfest in Kückelheim. Tage, an denen nicht nur der Brudermeister ganz oft auf die Uhr schauen wird.

Die Kückelheimer St.-Hubertus-Bruderschaft hätte traditionell zu Christi Himmelfahrt die Schützensaison in der Gemeinde Eslohe eröffnet. Wir haben mit Brudermeister Martin Wiese-Wagner über seine Gefühle gesprochen.

Was vermissen Sie besonders, wenn Sie an das ausgefallene Schützenfest denken?

Ich vermisse besonders die vielen Gäste , die unser Schützenfest besuchen, die Musik, das Lachen und die gute Laune der Besucher. Die Spannung unter der Vogelstange, wer es schafft, den entscheidenden Schuss zu setzen, um neuer König zu werden. Auch die Gespräche mit Jung und Alt, mit Einheimischen und Gästen fehlen mir sehr.

Wie sehr trifft die Corona-Krise ihre Bruderschaft?

Rein wirtschaftlich können wir den Ausfall des Schützenfestes dieses Jahr sicherlich verschmerzen, da wir in den vergangenen Jahren sehr solide gewirtschaftet haben. Mehr Sorgen bereiten mir unter anderem die Schausteller auf unseren kleinen Festen, denen das ganze Geschäft dieses Jahr wegfällt. Ich hoffe sehr, dass wir auch in den nächsten Jahren noch Schausteller finden. Auch sie machen den Reiz des Festes mit aus. Ich persönlich hätte mir nie vorstellen können, einmal ein Schützenfest absagen zu müssen

Werden Sie oft auf die Uhr schauen und Dinge denken wie: Jetzt wäre gerade Antreten oder jetzt würde gerade das Vogelschießen beginnen?

Kückelheims Brudermeister Martin Wiese-Wagner. Foto: Schützenbruderschaft

Das wird mit absoluter Sicherheit so sein. Schließlich arbeitet und fiebert man das ganze Jahr darauf hin, dass mittwochs um 18.45 Uhr das Trömmelchen geht, donnerstags um 15 Uhr der große Festzug startet oder Freitagmorgen um 10 Uhr der erste Schuss fällt.

Was werden sie dieses Jahr am meisten vermissen?

Neben unserem eigenen Schützenfest auch die Besuche der Feste unserer Nachbarbruderschaften. Auch das Kreisschützenfest in Schmallenberg war bereits dick im Kalender angekreuzt. Es wird leider ein stiller Sommer.

Wie halten sie Kontakt zu den Mitgliedern?

In einem kleinen Ort geht sehr viel über Mund-zu-Mund-Verständigung. Des Weiteren haben wir alle Mitglieder angeschrieben und über die Absage des Schützenfestes informiert. Auch auf der Kückelheimer Internetseite werden gegebenenfalls Informationen eingestellt.

Wie viel Geld fehlt Ihnen dieses Jahr?

Wieviel Geld genau am Ende des Jahres fehlt, kann man noch nicht genau beziffern. Aber es fallen für uns alle Einnahmequellen in 2020 weg. Neben dem Schützenfest mussten wir im April bereits unsere „Back to 80“-Party absagen und auch Hallenvermietungen und Ferienlager finden nicht statt. Auch wenn wir das aus Rücklagen dieses Jahr auffangen können, hoffe ich darauf, dass auch für Vereine wie unsere Bruderschaften Hilfen bereitgestellt werden . Die Schützenvereine mit ihren Hallen sind für unsere Orte wichtige Zentren des Dorflebens. Auch sie haben mit Sicherheit einen hohen Einfluss darauf , dass unsere Gemeinde als so lebenswert angesehen wird.