Auf diesem Symbolfoto schleicht ein Mann durch eine Wohnung. In Bad Fredeburg ist in ein Hotel eingebrochen worden.

Polizei Einbrecher in Bad Fredeburg kommen zum zweiten Mal

Bad Fredeburg Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage brechen Täter im Corona-Lockdown in ein Bad Fredeburger Hotel ein. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Unbekannte Täter sind am frühen Dienstagmorgen in das Parkhotel Schmallenberg in Bad Fredeburg eingebrochen. Dabei kam heraus: Es war nicht das erste Mal.

Die Täter waren frühmorgens auf unbekannte Weise in das Hotel auf der Straße "Am Kurhaus" gelangt. Im Gebäude versuchten sie dann mehrere Türen zu öffnen. Diese waren jedoch abgeschlossen. Durch die Geräusche wurden zwei Zeugen um 5.15 Uhr geweckt.

Die Polizei vermutet: "Hierdurch fühlten sich die Täter gestört. Sie flüchteten ohne Beute aus dem Hotel."

Erste Tat wenige Tage zuvor

Bei der Anzeigenaufnahme erfuhren die Beamten: Bereits zwischen dem 30. Dezember und 3. Januar waren die gleichen oder andere Täter in das Hotel eingebrochen. Auch damals gelangten sie auf unbekannte Weise in das Gebäude. Sie entwendeten Bargeld sowie mehrere Laptops.

Der Diebstahl wurde erst mit dem zweiten Einbruch bei der Polizei angezeigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 entgegen.