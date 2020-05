Einsatz für die Feuerwehr Schmallenberg: Brand in Gleidorf

Gleidorf. Zu einem Brand ist die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Schmallenberg in Gleidorf alarmiert worden. Erst hieß es, Menschen seien in Gefahr.

Zu einem Brand in Gleidorf ist am frühen Freitagmorgen die Feuerwehr der Stadt Schmallenberg alarmiert worden.

Um kurz nach vier Uhr hatten Zeugen den Brand in einer Wohnung in der Straße Rudolfshöhe gemeldet. Auch Menschen waren in dem Haus und befanden ich in Gefahr. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannten in der Küche der Erdgeschosswohnung Herd und Kühlschrank, die die Einsatzkräfte ablöschen mussten. Mittlerweile hatten alle Bewohner das Haus selbstständig verlassen können. Verletzt wurde niemand.

In der Straße Rudolfshöhe in Gleidorf hat es gebrannt. Foto: Feuerwehr Schmallenberg

„Feuer aus!“ in Gleidorf

Nach etwa einer Dreiviertelstunde meldete die Wehr „Feuer aus!“. Die völlig verrauchte Wohnung musste anschließend noch belüftet werden, bis der Einsatz endgültig beendet werden konnte..

„Ursache des Brandes war offenbar ein angelassener Herd“, berichtet Ralf Fischer, Pressesprecher der Feuerwehr Schmallenberg.

Im Einsatz waren der Löschzug Bad Fredeburg, die Löschgruppe Gleidorf, die Atemschutzwerkstatt Grafschaft, Rettungsdienst und Polizei.