Eiswagen überrascht 100 Bödefelder Grundschüler

Bödefeld. Mit einem Eis wurden die Bödefelder Grundschüler am Mittwoch überrascht. Als Belohnung für das Distanzlernen während der Corona-Zeit.

Zur großen Überraschung aller 100 Schülerinnen und Schüler stand am Mittwoch der Eiswagen auf dem Schulhof der Grundschule Bödefeld.

Nach der langen Zeit des Distanzlernens und dem disziplinierten Verhalten der letzten Wochen im Präsenzunterricht hatten die Kinder sich dies redlich verdient, so Schulleiterin Ulrike Sauvigny-Gamm: „Die Lehrerinnen möchten die Kinder für Ihre Einsatz in den letzten Wochen belohnen. Vielen Dank an den Förderverein der Schule, der sich spontan mit der Finanzierung der Aktion einverstanden erklärte.“

