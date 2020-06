Schwimmbad Meschede nach Corona wieder geöffnet - so läuft´s

Meschede. Seit Montag sind Schwimm- und Freibad in Meschede wieder geöffnet. Wir haben uns umgesehen. Worauf Besucher achten müssen und was sich verändert.

Endlich wieder schwimmen. Vor allem die „Stamm-Schwimmer“ hatte die wochenlange, corona-bedingte Schließung des Mescheder Bades vor eine echte Geduldsprobe gestellt. Als André Kettler und seine Kollegen am Montagmorgen wieder aufsperren durften, ließen die üblichen Verdächtigen nicht lange auf sich warten.

Hallenbad oder Freibad

Eröffnung des Schwimmbads in Meschede Eröffnung des Schwimmbads in Meschede In Corona-Zeiten ist das Schwimmbad in Meschede eröffnet worden. Hier sind unsere Bilder. Foto: Christina Schröer

Geöffnet war wegen des schlechten Wetters am Montag nur das Hallenbad. Witterungsbedingt öffnen Schwimm- und Hallenbad bis auf Weiteres nur abwechselnd. Im kleineren Innenbereich wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nur Bahnen schwimmen erlaubt ist.

Draußen werden Gäste angehalten, den 1,5-Meter-Abstand einzuhalten. Wie das funktionieren wird, kann Jörg Beuchel, Meister für Bäderbetriebe im Mescheder Schwimmbad, nur erahnen. „Wie das genau funktioniert, wenn viele Jugendliche gemeinsam im Freibad sind, wird sich an den ersten Tagen zeigen. Wir haben auf jeden Fall Personal in den Startlöchern, um ggf. die Kontrollen am Beckenrand zu verstärken“, erklärt er.

Absperrungen und Markierungen

Vor und im Schwimmbad befinden sich entsprechend der Corona-Regeln seit Montag neonfarbene Abstandsmarkierungen, ohne Mundschutz ist kein Reinkommen. Bezahlen kann man bar oder gerne auch kontaktlos mit EC-Karte. Eine freundliche Einweisung ist während des Eintragens der persönlichen Daten auf einen separaten Zettel pro Person inklusive.

„Sie müssen die Schutzmasken auf dem Weg zur Kabine sowie auf dem Weg zur Dusche, und auch nach der Dusche bis zur Wärmebank bitte tragen“, erklärt André Kettler den wartenden Schwimmerinnen, die alle Anweisungen geduldig anhören und hinnehmen. Den Weg weisen ihnen ab der Kasse weitere Markierungen und Absperrungen.

Zwanzig Besucher kurz nach Öffnung

„Wir müssen natürlich Regeln aufstellen, möchten die Leute aber auch nicht zu sehr eingrenzen“, sorgt sich Kettler um die vielen Maßnahmen, die den Badespaß seiner Gäste nun einschränken könnten. Dass nach 1,5 Stunden aber bereits zwanzig Schwimmer den Weg ins Mescheder Schwimmbad gefunden haben, stimmt ihn positiv. „Die Menschen wollen sich endlich wieder bewegen, endlich wieder ins Wasser steigen“, weiß der Schwimmbadleiter.

Gäste verhalten sich vorbildlich

Dass die Zahlen in dieser Sommersaison an die Vorjahre anknüpfen können, glaubt man in Meschede bislang aber noch nicht. „Ob man mit den Besucherzahlen letztlich zufrieden sein wird, ist fraglich. Sehr zufrieden sind wir aber schon jetzt mit dem Verständnis unserer Gäste den neuen Regeln gegenüber“, freut sich Jörg Beuchel. Wenn die Temperaturen steigen, sind bis zu 500 Besucher im Freibad erlaubt. Das wird für ihn und seine Kollegen eine weitere Bewährungsprobe, auf die sich aber alle sehr freuen.

Schwimmbad-Regeln:

1,5 Meter Abstand sind auch im Wasser einzuhalten

Schutzmasken müssen im Hallenbad bis zur Wärmebank getragen werden

eine Person pro WC-Bereich im Hallenbad, zwei im Freibad

Kinder unter 12 Jahren nur in Begleitung eines Erwachsenen

Details zum Schwimmbad-Besuch gibt es hier:

https://www.meschede.de/tourismus-freizeit-kultur/freizeit/badespass-schwimmbaeder/hallen-u-freibad-meschede/hallenbad-meschede/