Enste: Corona-Test-Drive-In schließt bis auf weiteres

Der Corona-Test-Drive-In in Enste öffnet am Freitag, 22. Januar, vorerst ein letztes Mal.

Enste Da die Nachfrage nach CPR-Tests am Drive-In gering ist, wird wieder in den Praxen der teilnehmenden Ärzte getestet. Die Hintergründe.

Die Corona-Fallzahlen bleiben konstant, doch die Nachfrage nach CPR-Tests am Drive-In in Meschede sinkt. Aus diesem Grund wird das Angebot auf dem Gelände der Feuerwehr in Enste bis auf weiteres eingestellt.

Nur noch zwei bis vier Abstriche täglich

„In den letzten Wochen ist die Inanspruchnahme stark gesunken, manchmal auf nur zwei bis vier Abstriche täglich. Zudem treten Schnelltests immer mehr in den Vordergrund, zum Beispiel bei Lehrern und Kitamitarbeitern, etc.“, berichtet der Mescheder Mediziner Jörg Tigges, der sich mit weiteren Kollegen federführend um die Organisation des Drive-In-Angebots kümmert. Im Sommer und Herbst sah das noch ganz anders aus, bis zu hundert Abstriche täglich wurden von den Ärztinnen und Ärzten aus fünf Mescheder Praxen genommen.

Im Vordergrund bei den Tests an der frischen Lust stand unter anderem immer die geringe Ansteckungsgefahr für das Personal, wie Dr. Dr. Ralf Haarmann bei einem Besuch erklärte: „Zum einen sind wir draußen an der frischen Luft, zum anderen sind wir mit Kitteln, Handschuhen und Masken wirklich gut geschützt. Die Ansteckungsgefahr dürfte bei einem normalen Einkauf in einem Supermarkt bedeutend größer sein.“ Dennoch wollen die Ärzte das Angebot nun vorerst einstellen, für nicht einmal eine Handvoll Abstriche lohne sich der vergleichsweise hohe Aufwand nicht mehr.

Vorgehensweise bleibt gleich

Da die geringe Auslastung nicht die aktuelle Situation widerspiegle, vermutet Tigges, dass der Rückgang der PCR-Tests auf eine veränderte Vorgehensweise beim Gesundheitsamt zurückzuführen sein könnte. Auf Nachfrage dieser Zeitung kann Kreissprecher Martin Reuther dies jedoch nicht bestätigen. Das Verfahren sei nicht verändert worden, es läge jedoch nahe, dass unter anderem die Zahl der Reiserückkehr im aktuellen Lockdown stark zurückgegangen ist und deshalb weniger PCR-Tests benötigt würden.

Letzte Möglichkeit am 22. Januar

Die letzten beiden Möglichkeiten, sich im Drive-In testen zu lassen, sind Mittwoch, 20. Januar, von 15 bis 16 Uhr und Freitag, 22. Januar, von 14 bis 15 Uhr. Danach werden die Abstriche sowie Schnelltests nach telefonischer Anmeldung in den Praxen Kramer, Aengenheyster, Moser/Jellentrup, Ewert/Haarmann/Wahle, Tigges/Schäfer/Ungemach und Wunderle/Winkelmann angeboten. Sollte der Bedarf wieder steigen, besteht die Möglichkeit den Drive-In jederzeit wieder einzurichten.

Weiterhin geöffnet bleibt der Drive-In der Gemeinschaftspraxis von Dr. Gisbert Breuckmann in Freienohl. Dort wird montags bis freitags ab 10.30 Uhr nach Voranmeldung getestet.