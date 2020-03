Erflinghausen: Die Liebe zu dem Schimmel mit einem Auge

Jeannine Piekenbrock hat ein großes Herz für Tiere. Zusammen mit ihrer Tochter lebt sie auf dem eigenen Hof in Erflinghausen. Dort züchtet sie nicht nur Springpferde, sondern nimmt auch Tiere auf, die keiner mehr haben will. Über einen ihrer Schützlinge hat sie jetzt ein Buch geschrieben. Der Titel: „Tränen eines Pferdes“.

Schwer krank und dem Tod geweiht

Worum geht es in dem Buch?

Jeannine Piekenbrock: Es geht um Classic Star, ein ehemaliges, sehr erfolgreiches Turnierpferd, das in Rente gehen soll. Man entledigt sich der Last des älter werdenden Tieres, in dem man es auf einen Gnadenhof bringt.

Völlig abgemagert, kam Classic Star nach Erflinghausen. Foto: Privat

Dort ist das Pferd mehr oder weniger sich selbst überlassen und mit den ungewohnten Naturgewalten, denen es auf der Koppel schutzlos ausgesetzt ist, völlig überfordert. Es wird schwer krank und ist dem Tod geweiht. Eine junge Frau, die jahrelang davon träumte, das Pferd zu besitzen, nimmt sich der Last des sterbenden Tieres an. Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.





Das Buch basiert auf einer wahren Begebenheit. Was genau ist wahr?

Im Grunde alles. Die Frau, die das Tier aufgenommen hat, war ich. Classic Star ist vor fünf Jahren zu uns auf den Hof gekommen, nachdem sein Besitzer mich angerufen hatte, dass er ausgedient habe und auf einem Gnadenhof im Münsterland sei. Da war er 19 Jahre alt. Ich habe Classic Star Jahre zuvor als erfolgreiches Springpferd kennengelernt und mich auf den ersten Blick in ihn verliebt. Ich hätte ihn schon damals gern gekauft, konnte ihn mir aber bei Weitem nicht leisten.

Ein altes Pferd ist teuer

Lebt Classic Star denn noch bei Ihnen auf dem Hof?

Ja, mittlerweile wieder. Und ich werde ihn nicht noch einmal hergeben.



Was heißt das?

Als ich ihn vor fünf Jahren gekauft habe, war er in einem katastrophalen Zustand. Er war abgemagert und ein Auge hing heraus. Meine Tochter und ich haben ihn aufgepäppelt und dank Spenden konnten wir ihn in Telgte in der Tierklinik operieren lassen. Danach ist er mit meiner Tochter sogar noch mal Turniere gegangen. Im Sauerland war er als Classic Star, der Schimmel mit einem Auge, richtig bekannt. Aber ein altes Pferd ist teuer, braucht Zusatzfuttermittel, verursacht Tierarztkosten usw. Als ich gefragt wurde, ob wir Classic Star nicht als Beistellpferd ganz in der Nähe abgeben wollten, um uns die Unterhaltungskosten zu sparen, willigte ich ein. Eigentlich mit einem guten Gefühl.





„Er ist ein Sportler durch und durch“

Was ist dann passiert?

Im April letzten Jahres haben wir ihn zurückbekommen - inzwischen ist er 23 Jahre alt - und er war in einem noch schlechteren Zustand als damals auf dem Gnadenhof. Wir haben ihn wieder aufgebaut und er ist sogar noch mal ein Turnier mit meiner Tochter gegangen. Er ist ein Sportler durch und durch. Dann habe ich mich hingesetzt und seine Geschichte in „Tränen eines Pferdes“ aufgeschrieben. Mich hat das sehr berührt. Ich selbst brauchte die zweite Runde, um zu erkennen, dass das Pferd bei uns am glücklichsten ist. Er hat mich außerdem unheimlich viel gelehrt. Zum Beispiel, genau hinzusehen und mit Fingerspitzengefühl an Dinge heranzugehen.



Sie haben mittlerweile mehr als 25 Bücher geschrieben. Ist das noch ein Hobby?

Nein, als Hobby fing es an. Ich habe selbst einiges durchgemacht und meine Geschichte aufgeschrieben. Die Resonanz darauf war groß. Danach haben sich misshandelte Frauen bei mir gemeldet und ich habe ihre Biografien aufgeschrieben. Im Jahr 2018 war ich mit sieben Büchern bei Amazon auf Platz 1 der Bestseller-Liste. Darauf bin ich wirklich stolz. Mit meinen Büchern habe ich im vergangenen Jahr immerhin mehr verdient, als mit meinem Brot-Job als Supermarkt-Kassiererin und meiner 450-Euro-Stelle zusammen.





>>>HINTERGRUND<<<

Jeannine Piekenbrock ist 44 Jahre alt. Die gebürtige Essenerin wohnt mit ihrer Tochter in Erflinghausen.

Als Pferdezüchterin ist sie eingetragen im Westfälischen Zuchtverband. Hauptberuflich arbeitet die 44-Jährige als Kassiererin.

Unter dem Pseudonym Anais C. Miller hat sie bereits mehr als 25 Romane veröffentlicht. Sie hat keinen Verlag, sondern publiziert selbst (Self-Publishing).

Das neueste Buch „Tränen eines Pferdes“ ist bei Amazon als Taschenbuch erhältlich. Es kostet 14,99 Euro.