Es geht los: Neubau von Rewe und Aldi in Bestwig startet

Bestwig In Bestwig startet der Neubau von Aldi und Rewe. Schon in Kürze wird es aber eine ganz andere Neueröffnung geben.

Mit leichter Verspätung sollen am kommenden Montag in Bestwig die Arbeiten für den Bau des neuen Rewe- und des neuen Aldi-Marktes starten. Das hat Projektentwickler Hermann Bischoff auf Nachfrage bestätigt. Zu Verzögerungen war es Bischoffs Angaben zufolge gekommen, weil der Hochsauerlandkreis die Baugenehmigung für das Projekt erst im Dezember erteilt hatte. Ursprünglich hatte Bischoff mit einer früheren Erteilung gerechnet.

Keine Auswirkungen auf den Zeitplan

Auswirkung auf den weiteren Zeitplan habe das allerdings nicht. Im Oktober sollen die beiden neuen Märkte bezugsfertig sein. Für die Arbeiten sind die Aufträge an heimische Unternehmen vergeben worden. „Vor Weihnachten 2021 wollen wir fertig sein“, hatte Hermann Bischoff im August gegenüber unserer Zeitung gesagt. Und an diesem Ziel habe sich nichts geändert. Als Übergabetermin stehe nach wie vor der 1. November.

Derweil wird im ehemaligen Aldi-Gebäude bereits fleißig an der Neueröffnung des Tedi-Marktes gearbeitet. Nach Angaben der Pressestelle sollen die Arbeiten Anfang Februar abgeschlossen sein. Wann die Filiale nach ihrer Fertigstellung eröffnet werden kann, hängt dann von der weiteren Corona-Entwicklung ab. „Selbstverständlich soll unsere Filiale in Bestwig schnellstmöglich besucht werden können, jedoch ist es uns aufgrund der aktuellen Lockdown-Maßnahmen derzeit nicht möglich, ein genaues Neueröffnungsdatum mitzuteilen“, so die Pressestelle.

Ein für Bestwig wegweisendes Projekt

Im August hatte Projektentwickler Hermann Bischoff von einem „für Bestwig wegweisenden Projekt“ gesprochen. Es sei existenziell für die Gemeinde. „Von der Kaufkraft, die die neuen Märkte in die Gemeinde holen, profitieren am Ende auch die vielen anderen kleinen Geschäfte“, so der Projektentwickler. Und mit Blick auf das zurückliegende Verfahren lobte er ausdrücklich die Arbeit der Gemeindeverwaltung. „Es ist maßgeblich Bürgermeister Ralf Péus zu verdanken, dass dieses Projekt so schnell und unkompliziert umgesetzt werden konnte“, so Bischoff. Selbstverständlich sei das keineswegs. Das habe er in anderen Kommunen schon ganz anders erlebt.

Neuer Centershop

Der neue Rewe wird eine Verkaufsfläche von 1800 Quadratmetern haben, dem Aldi stehen 1170 Quadratmeter Verkaufsfläche zur Verfügung. Der Tedi-Markt im alten Aldi-Gebäude hat eine Größe von 800 Quadratmetern.

Nicht zuletzt wird Bestwig im Zuge des Projektes auch einen Centershop bekommen. Unmittelbar nachdem die Neubauten bezogen sind, soll der Einzug des Centershops in den jetzigen Rewe über die Bühne gehen. Dort steht eine Verkaufsfläche von 1200 Quadratmetern zur Verfügung.