Eslohe: Bürgermeisterkandidatur der SPD wird immer konkreter

Bei der Esloher SPD wird immer konkreter, wer Bürgermeister Stephan Kersting bei der Kommunalwahl im September herausfordern könnte. „Wir haben inzwischen ein bis zwei Leute ganz konkret im Visier“, betonte Fraktionschef Volker Frenzel jetzt auch Nachfrage unserer Zeitung.

Mit einer endgültigen Entscheidung rechnet Frenzel allerdings erst in den kommenden Wochen. Zuletzt hatte er im Oktober ein Ergebnis noch im vergangenen Jahr in Erwägung gezogen. Das habe sich aufgrund vieler weiterer Termine allerdings zerschlagen.

Fest stehe jedoch bereits, wer nicht als Bürgermeister-Kandidat ins Rennen gehen wird, sagt Frenzel und lacht. Das sei er selbst. „Nicht etwa, weil ich keine Lust habe“, sagt der SPD-Fraktionschef. Ganz im Gegenteil, er halte den Posten des Bürgermeisters für ein spannendes Amt. Seine Entscheidung hänge eher mit der Arbeitsbelastung zusammen, die auch bereits eine Kandidatur mit sich bringen würde.

Erneut als Fraktionschef anzutreten, könne er sich jedoch durchaus vorstellen. Die letzte Entscheidung darüber müsse aber noch in der Familie getroffen, hatte Frenzel bereits im Oktober betont. Ohne Rückhalt in der Familie gehe so etwas nicht. Inzwischen sei auch daheim zwar über das Thema gesprochen worden, sagt Frenzel. „Allerdings noch nicht abschließend.“

2014 war Nathalie Evers-Stumpf als Bürgermeister-Kandidatin für die SPD ins Rennen gegangen. Sie unterlag damals Amtsinhaber Stephan Kersting mit 19,3 Prozent. Kersting selbst hatte in dem Jahr 63,2 Prozent aller Stimmen auf sich vereinen können. Thorsten Beuchel, der für die FDP ins Rennen gegangen war holte 15,3 Prozent. Und der parteilose Michael Vogt landete weit abgeschlagen mit gerade einmal 2,2 auf dem letzten Rang.

Frenzel selbst war bereits 2009 als Bürgermeisterkandidat angetreten - dem Jahr in dem Stephan Kersting mit 53,9 Prozent neu ins Amt des Bürgermeisters gewählt wurde. Frenzel holte damals 22 Prozent. Ottilie Schulte, die für die FDP antrat erreichte 24,1 Prozent.