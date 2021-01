Eslohe: Die wichtigsten Fakten zum Schulwechsel

Eslohe Ende Januar entscheiden sich Eltern und Viertklässler für eine weiterführende Schule. Das sind die wichtigen Infos der Esloher Schulen.

In der Gemeinde Eslohe gibt es zwei weiterführende Schulen. Schulleiterin Katrin Schulte-Bärbig und Rüdiger Haertel stellen sie vor:

Realschule Eslohe

Homepage: www.eslohe-schulen.de/realschule

Motto: Qualität ist unser Anspruch

Schulleiterin: Katrin Schulte-Bärbig

Schülerzahl: 550

Lehrer und Referendare: 32/1

Zahl der Klassen in der Sekundarstufe I: 21 Klassen

Schulbeginn: 8 Uhr

Anmeldetermine und Tag der offenen Tür:16.2.bis 5.3., digitale Schulvorstellung, individuelle Beratungstermine

Betreuung und Verpflegung: regulärer Nachmittagsunterricht ab Klasse 8, Förderunterricht und Lese-Rechtschreib-Training in Klasse 5 und 6 am Nachmittag, Mittagsverpflegung in Cafeteria; Angebote in Pausen durch Sporthelfer, Lesescouts

Unterrichtsausfall: die Schule stellt Unterricht von 1. bis 6. Stunde sicher

Individuelle Förderung: Förderung aller Schüler durch zusätzliche Lernzeitstunden in Hauptfächern, Lese-Rechtschreibförderung, Hausaufgabenbetreuung, Lernen mit Tablets, Projekt „Schüler helfen Schülern“

Digitale Medien: hervorragende Ausstattung mit digitalen Medien durch IPads und Präsentationstechnik in allen Unterrichtsäumen, Nutzung digitaler Lernplattformen, Informatik in Klassen 5 und 6, Medienscouts beraten jüngere Schüler

Projekte außerhalb des Unterrichts: Arbeitsgemeinschaften musisch (Musical, Chor), naturwissenschaftlich (Jugend forscht, ECDL, Mofa), sprachlich (DELF-Diplom), sozial (Streitschlichter, Lesescouts, Sanitäter), sportlich (Sporthelfer, Volleyball), Brückenkurse in Deutsch, Mathe, Englisch für zukünftige Gymnasiasten, Teilnahme Wettbewerbe, Durchführung Skifreizeit

Was macht unsere Schule besonders: Schule mit 150-jähriger Tradition, kindgerechter Übergang von Grundschulen zur Realschule, Schüler für MINT-Disziplinen begeistern, gesundes Lernklima, handlungsorientierter Unterricht, engagiertes, aktives Schulleben.

Christine-Koch-Schule

Homepage: https://hauptschule.eslohe-schulen.de

Motto: Miteinander arbeiten-Füreinander da sein-Gemeinsam ans Ziel

Schulleiter: Rüdiger Haertel

Schülerzahl: 265

Lehrer und Referendare: 22

Zahl der Klassen in der Sekundarstufe I: 12

Schulbeginn: 8 Uhr

Anmeldetermine und Tag der offenen Tür: Anmeldezeitraum 16. Februar bis 5. März

Betreuung und Verpflegung: Halbtagsschule mit Unterricht bis 13 Uhr, viermal Hausaufgabenbetreuung von 14 bis 15 Uhr

Unterrichtsausfall: Vertretungsunterricht oder Aufteilung der Lerngruppen

Individuelle Förderung: Förderstunden in den Hauptfächern, Förderkurse und Lernzeiten

Digitale Medien: Fast jeder Klassenraum hat eine digitale LED-Tafel. Hausaufgaben und Lerninhalte werden in LOGINEO-LMS reingestellt. Wir haben mehrere Tablet-Koffer. Im Bereich Technik haben wir vier 3D-Drucker. Informatik ab Klasse 5.

Projekte außerhalb des Unterrichts: Musical-, Theaterprojekte, Langzeitpraktikum, Hausaufgabenbetreuung

Was macht unserer Schule besonders: Wir sind eine kleine Schule, in der jeder jeden kennt. Wir legen viel Wert darauf, den Schülerinnen eine Ausbildungsreife zukommen zu lassen. Neben der Vermittlung von schulischem Wissen, spielt die Wertevermittlung, wie Pünktlichkeit, Ehrlichkeit und Disziplin eine wichtige Rolle bei uns. Hierbei unterstützt uns auch unsere Schulsozialarbeiterin, die auch der Elternschaft in vielen Bereichen als Ansprechpartnerin dient.