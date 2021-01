Eslohe: Notfalldose sichert wichtige Informationen

Hier gehört die Notfalldose auch in Eslohe hin: Im Kühlschrank - weil der bei jedem Menschen in der Küche steht.

Eslohe. Die Notfalldose macht es möglich: Helfer finden darin wichtige Infos. Aufbewahrt wird sie an einem scheinbar ungewöhnlichen Ort.

Im Notfall zählt oft jede Sekunde. Niemand weiß das besser als die Männer und Frauen vom Rettungsdienst. Oft müssen sie sich beim Einsatz allerdings entscheidende Informationen aufwändig erfragen. Das kostet wertvolle Zeit. Um genau das zu verhindern ist in der Gemeinde Eslohe auf Initiative des "Caritas Beratungs- und Informationscentrums" (CariBIC) vor einiger Zeit die so genannte Notfalldose eingeführt worden. Und genau auf die möchten die Organisatoren noch einmal aufmerksam machen.

Zwar haben immer mehr Menschen inzwischen einen Notfall- und Impfpass, einen Medikamentenplan und eine Patientenverfügung. Für die Retter ist es aber in vielen Fällen unmöglich herauszufinden, wo diese Daten in der Wohnung aufbewahrt werden.

Und genau hier kommt die Notfalldose zum Einsatz. Er steht quasi als analoger Lebensretter in der Kühlschranktür und enthält alle entscheidenden Informationen auf einen Blick. Im Kühlschrank deswegen, weil er bei jedem Menschen in der Küche steht. An diesem festen Ort könne die Dose vom Rettungsdienst schnell gefunden werden, sagen die CariBIC-Organisatorinnen. Dass es eine solche Dose im Haushalt gibt, erfahren die Retter durch zwei Aufkleber, die neben oder an der Wohnungstür sowie am Kühlschrank angebracht werden.

Im Stress werden wichtige Details vergessen

"Die in der Notfalldose enthaltenen Angaben können am Ende sogar lebensrettend sein", hatte Rettungsassistent Björn Stark damals bei der Vorstellung der Dosen betont. Denn wenn er oder seine Kollegen gerufen würden, zähle nicht nur jede Minute, sondern auch jede Information rund um den Betroffenen.

Was hinzu kommt: Für Patienten und deren Angehörige sind Notfälle Ausnahmesituationen, in denen sie oft wichtige Informationen nicht mehr parat haben. In einer solchen Stress-Situation werden oft wichtige Details vergessen.

Auf dem Notfall-Infoblatt in der Dose stehen unter anderem Informationen zu möglichen Vorerkrankungen, zu Medikamenten, Unverträglichkeiten und Allergien, Kontakte zum Hausarzt und zum ambulanten Pflegedienst sowie Hinweise auf eine Patientenverfügung oder einen Organspendeausweis. Und vor allem: Wer soll im Notfall noch kontaktiert werden.

Gerade einmal zwei Euro kostet eine solche Dose samt der dazugehörigen Aufkleber. "Vorsorge zum kleinen Preis also", sagt Nela Riße vom Caritas Beratungs- und Informationscentrum. Sie weist darauf hin, dass das Zentrum weiterhin Bestellungen der Notfalldose entgegen nimmt. Die Dosen können dann nach Vereinbarung in der Kupferstraße 30, in Eslohe abgeholt werden. "Gegebenenfalls können die Dosen auch nach Hause gebracht werden", betont Riße. Bestellungen sind unter 02973/818540 möglich.