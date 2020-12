Eslohe: So bringen Sternsinger diesmal den Segen

Eslohe Auch die Sternsinger müssen sich angesichts von Corona umstellen. So läuft die Sternsinger-Aktion im Pastoralen Bereich Esloher Land.

Aufgrund der Corona-Pandemie kann leider auch die Sternsinger-Aktion in den acht Gemeinden des Pastoralen Bereiches Esloher Land nicht wie gewohnt durchgeführt werden.

Hier eine Zusammenstellung, in welchen Gemeinden unter Beachtung der Schutzmaßnahmen, eine Beteiligung an der weltweit größten Kinderaktion möglich ist:

St. Peter und Paul, Eslohe

Am Sonntag, 3. Januar und am Mittwoch, 6. Januar finden in der St. Peter und Paul-Pfarrkirche jeweils um 10.30 Uhr kurze Andachten statt, in denen die Spenden abgegeben werden können. Zudem können dort auch die Segensstreifen abgeholt werden. Für die Teilnahme an den Andachten kann man sich vor Ort registrieren lassen. Wer einen Segenstreifen nach Hause gebracht bekommen möchte, melde sich bitte bei Gina Gockel, Telefon: 818818 oder bei Silvia Tröster, Telefon: 975877.

[+++ Nichts mehr verpassen: Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter für Meschede, Eslohe, Schmallenberg und Bestwig +++]

St. Sebastian, Salwey

Hier stehen Vertreter der Sternsingergruppen am Sonntag, 3. Januar, auf dem Kirchplatz in Niedersalwey und bei Tobias Kayser in Obersalwey – jeweils von 13 bis 15 Uhr.

Kückelheim

Die Tür des Vorraumes der Schützenhalle ist vom 6. bis 10. Januar jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Hier hat der Pfarrgemeinderat den Weg der Hl. Dreikönige nachgestellt. Auch dort können die Segenstreifen abgeholt werden.

So schützt die Volksbank Reiste-Eslohe ihre Geldautomaten

Cobbenrode

Am Sonntag, 10. Januar, nehmen Sternsinger in der St. Nikolaus-Kirche von 14 bis 17 Uhr Spenden entgegen und geben auch die Segensstreifen aus.

Wenholthausen

Für die angegebenen Andachten in der St. Cäcilia-Kirche am Sonntag, 3. Januar und am Mittwoch, 6. Januar, jeweils um 11 Uhr und um 16 Uhr kann man sich auch noch spontan registrieren lassen. Zudem können Segensstreifen zu den Öffnungszeiten des Pfarrbüros bestellt werden, die nach Hause gebracht werden.

Bremke, Reiste und Niederlandenbeck

In Bremke, Reiste und Niederlandenbeck liegen die Segensstreifen ab dem 3. Januar in den Kirchen aus.

Nur Regionales in neuem Geschäft in Wenholthausen