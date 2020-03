Eslohes Bürgermeister meldet sich aus Corona-Quarantäne

Eslohe. Eslohes Bürgermeister Stephan Kersting hat sich aus der Corona-Quarantäne gemeldet. Er richtet sich mit einem Brief an die Bevölkerung.

Eslohes Bürgermeister Stephan Kersting, hat sich angesichts der Corona-Krise und deren Auswirkungen auf das öffentliche Leben mit einem Brief an die Bevölkerung gewendet. Kersting, der aktuell selbst in Quarantäne ist, weil er Kontakt mit einem Corona-Infizierten hatte, wird ab Mittwoch wieder im Rathaus sein.

Negativ getestet

Er selbst sei negativ auf Corona getestet worden, so der Bürgermeister. Es sei ihm ein Anliegen gewesen, den Bürgern mitzuteilen, dass er und seine Kollegen im Rathaus wüssten, was sie mit den Anweisungen und Einschränkungen anrichten, sagt Kersting zum Hintergrund seines Schreibens im Gespräch mit unserer Zeitung und verweist auf die Verpflichtung, die Erlasse des Landes durchzusetzen. Es tue weh, mit anzusehen, wie touristische- und gewerbliche Betriebe schließen müssen und ihnen somit die Existenzgrundlage entzogen wird, so Kersting in dem Brief.

Existenzielle Ängste

„Handel, Handwerk und Gewerbe kommen in große Schwierigkeiten, auch bei uns in unserer Gemeinde Eslohe“. Als ehemaliger Unternehmer könne er diese existenziellen Ängste sehr gut nachvollziehen und habe großes Verständnis für die Sorgen der Unternehmer. Kersting betont: In allen Gremien, Telefonkonferenzen und mit allen ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten setze er sich dafür ein, dass die von Land, Bund und Europäischer Union versprochenen Soforthilfen auch tatsächlich schnell und unbürokratisch bei den betroffenen Firmen und somit auch bei allen Arbeitnehmern ankommen.

Schmerzlich sei auch, dass durch Schul- und Kindergartenschließungen sowie das Verbot von Vereinsaktivitäten oder Feierlichkeiten das öffentliche Leben quasi zum Erliegen kommt. „Trotz all dieser Maßnahmen zeigen die weiterhin drastisch steigenden Infektionszahlen, dass es offensichtlich keine andere Alternative zur Unterbrechung der Infektionsketten gibt“, stellt Kersting klar.

Es komme nun auf jeden Einzelnen an. Er sei sehr froh, dass in den Dörfern Hilfsangebote für gefährdete Menschen organisiert werden. „Nur gemeinsam werden wir es schaffen, die aktuelle Situation möglichst gut zu bewältigen“, so der Bürgermeister.