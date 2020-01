Eversberg: Nach Hundekot-Ekel hängt Spielplatz-Eimer wieder

Häufig haben sich Eltern und Anwohner über den fehlenden Mülleimer auf dem Spielplatz am Oedackerweg in Eversberg beschwert. Nun hat die Stadt reagiert – zunächst jedoch nur auf Probe.

Der Bauhof der Stadt Meschede hat nach mehreren Beschwerden einen Mülleimer auf dem Spielplatz am Oedackerweg in Eversberg aufgehängt. Foto: Ilka Trudewind

Im vergangenen Sommer häuften sich die Beschwerden der Eversberger: Warum gibt es auf dem größten Spielplatz im Ort keinen Abfalleimer? Eltern und Nachbarn beschrieben, wie sie regelmäßig einen vermüllten Ort vorfanden. Die Stadt begründete dieses Vorgehen damals folgendermaßen: In dem Mülleimer sei ständig Hundekot entsorgt worden. „Dies ist natürlich gerade in den Sommermonaten ekelerregend und an einer Stelle, an der sich Kinder aufhalten, nicht hinzunehmen“, schrieb Stadtsprecher Jörg Fröhling damals in einer Stellungnahme.

Massives Hundekot-Problem

Im Stadtgebiet habe es bislang nur wenige vergleichbare Situationen gegeben, „in denen die Stadtverwaltung zu solch einer Maßnahme greifen musste“. Der Mülleimer, so hieß es damals, könne erst wieder installiert werden, wenn die Hundehalte ein Einsehen haben. Die ist offensichtlich nun der Fall: Denn auf dem Spielplatz am Oedackerweg hat der Bauhof wieder einen Abfallbehälter angebracht. Versehen mit einer gut lesbaren Botschaft an Hundehalter: „Bitte keine Kotbeutel einwerfen!“

Laut Fröhling handele es sich hierbei „zunächst um einen Versuch - verbunden mit der Hoffnung, dass der oder die Hundehalter durch die bisherigen Maßnahmen verstanden haben, dass ein Kinderspielplatz nicht der richtige Ort ist, um Hundekot zu entsorgen“. Sollte das Problem „wieder so massiv“ auftreten wie in der Vergangenheit, werde der Mülleimer wieder entfernt.