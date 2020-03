Fazit zum Winter rund um Meschede: stürmisch und zu warm

Der Februar als letzter meteorologischer Wintermonat machte den Mildwinter 2019/20 perfekt. Er war überaus nass und außergewöhnlich stürmisch. Nimmt man alle drei Monate zusammen war der Winter zusammen mit 2006/07 der mildeste seit Aufzeichnungsbeginn. Während Schnee sehr knapp war, lagen Niederschlagsmengen und Sonnenscheindauer in einem normalen Bereich. Das ergaben die Messungen des Wetterportal Sauerland (www.wetter-sauerland.de)

Station auf dem Kahlen Asten

Der Februar erreichte an der Vergleichsstation auf dem Kahlen Asten einen Mittelwert von 0,8°C und war damit erneut rund 3°C milder als normal, trotzdem aber der kälteste der drei Wintermonate. So erreichten Dezember, Januar und Februar zusammen mit einem Durchschnitt von 1,1 °C exakt den Mittelwert des Kyrillwinters 2006/07. Die Winter 2013/14, 1989/90 und 1974/75 folgten als weitere Mildwinter unmittelbar danach.

Wie bereits die beiden Monate zuvor brachte der Februar nahezu durchweg übernormale Temperaturen. Dabei stellte sich ein sehr regelmäßiges Muster ein. So bildete die Wochenmitte in jeder der vier Wochen den Tiefpunkt in Sachen Temperaturen. Bis zum Sonntag kletterten die Werte dann jeweils deutlich nach oben, teils sogar in den zweistelligen Bereich. In der Nacht zu Montag beendete dann eine Kaltfront die milden Tage und es machte sich wieder nasskalte Luft bemerkbar. Der mildeste Tag des Monats war mit Abstand der 16. Februar. In Bestwig-Wasserfall wurden 12,6°C erreicht, Enste kam auf 15,7°C und selbst in 800 m Höhe auf der Hunau wurden 10,6°C gemessen. Die tiefsten Temperaturen waren kaum der Rede wert. Die Hunau kam auf -3,1°C, am Langlaufzentrum in Westfeld wurden in einer Nacht bis zu -3,8°C erreicht.

Kalte Artikluft fehlte

Betrachtet man den gesamten Winter so fiel dieser vor allem durch das vollständige Fehlen von kalter Arktikluft auf. Lediglich rund um den 20. Januar stellte sich für einige Tage eine Hochdruckwetterlage ein, die in den Tälern Temperaturen von unter -5°C brachte. Winkhausen kam auf -6,1°C, in Reiste ging es am 22.01. bis auf -6,9°C hinab, die Station am Hennesee meldete -6,8°C. Zum Vergleich: In den Wintern der Vorjahre lagen die Tiefstwerte meist um oder teils sogar unter -15°C. In Hoch- und Kuppenlagen wurde die Marke von -5°C in diesem Winter teils nicht ein einziges Mal unterschritten (Hunau -4,8°C)

Nach den trockenen Sommermonaten der vergangenen beiden Jahre war ein nasser Winter durchaus willkommen. Besonders der Februar erfüllte diese Vorgabe mit Bravur. Mit knapp 200 Litern pro Quadratmeter an der Hunau war es der nasseste Februar seit 1990. Nur fünf der 29 Februartage blieben trocken. Selbst in Enste kamen rund 130 und in Ebbinghof 150 Liter zusammen. Hier wurde damit fast das Doppelte der normalen Mengen gemessen. Diese niederschlagsreiche Phase gipfelte zum Februarende mit einem leichten Hochwasser. Über die drei Wintermonate betrachtet kam die Region auf rund 300-350 Liter Niederschlag, direkt am Rothaarkamm wurden bis zu 450 Liter gemessen. Damit war es insgesamt etwas niederschlagsreicher als im langjährigen Mittel.

Schneereiches Finale

Trotz des schneereichen Februarfinales war dieses Thema insgesamt ein recht trauriges Kapitel - vor allem natürlich für die Wintersportler. Erst ganz zum Schluss des meteorologischen Winters kam der Kahle Asten auf 34 cm. In Meschede erreichte die Schneedecke nie mehr als 4 cm, wenig anders sah es in Eslohe aus. Trotzdem: Auch in längst vergangenen Zeiten hat es so etwas schon gegeben. In den Winter 1898/99 und 1920/21 erreichte die Schneedecke an der damaligen Messstation in Winterberg-Altastenberg jeweils nicht mehr als 13 cm.

Ein prägendes Element vor allem des Februars war ganz eindeutig der Wind. Am Ende war es der stürmischste Februar seit 1990, nur an fünf der 29 Februartage wurde auf dem Kahlen Asten keine stürmische Windböe gemessen. Besonders die Sonntage zeigten sich turbulent. „Sabine“, „Victoria“ und „Yulia“ hießen die Sturmtiefs, die für gesperrte Straßen und einige Waldschäden sorgten. Mit bis zu 137 km/h lag die maximale Böe des Winters auf Augenhöhe mit dem Orkan „Kyrill vor 13 Jahren, die Schäden waren allerdings nicht zu vergleichen.

Sonne spielte nur Nebenrolle

Die Sonne spielte in diesem Februar wie auch im gesamten Winter eine Nebenrolle, wenn es auch schon bedeutend grauere Winter gegeben hat. So brachten Dezember und Januar jeweils eine durchschnittliche Ausbeute. Der Februar war hingegen ein sehr trüber Monat. Gerade mal 25-30 Sonnenstunden bedeuten nur etwa ein Drittel der normalen Dauer.