FC Cobbenrode: Ein Sportverein bewältigt die Corona-Krise

Die Nähe, der Kontakt fehlt besonders in diesen Corona-Tagen - hier ein Bild vom Weihnachtstreff des FC Cobbenrode aus der Vergangenheit. Dennoch: Der Verein engagiert sich auch in diesen Tagen für seine Mitglieder.

Cobbenrode. "Das, was Gemeinschaft ausmacht, wird von vielen sehr vermisst", sagt Sebastian Schulte: So reagiert der FC Cobbenrode auf Corona.

Trotz Corona versucht der FC Cobbenrode, seine Mitglieder in Bewegung zu halten. Der Verein begreift sich als große Familie, sagt Vorsitzender Sebastian Schulte im Interview.

Was fehlt und fehlte in der Coronazeit besonders?

Der Verein hat sich immer als eine große Vereinsfamilie für Alt und Jung verstanden, in der im gemeinsamen Tun, aber auch im Feiern, Gemeinschaft erlebt wurde und wird. Man traf sich am Sportplatz oder im Sportheim zum Sport oder zum Zusammensitzen und Klönen, wann immer Gelegenheit bestand. Von vielen wird die Sitzecke vor dem Sportheim als Ort der Begegnung, vielleicht der schönste Gemeinschaftsplatz im Dorf empfunden - mit ständigem Kommen und Gehen von Jugendlichen, Müttern und Vätern mit Kindern, Sport- und Turngruppen mit einem permanenten Austausch der Generationen in gemütlicher Atmosphäre mit Blick auf Spiel, Sport und Tennisplätze.

In Pandemie-Zeiten ist dieser persönliche Kontakt bedauerlicherweise nur sehr eingeschränkt und überhaupt nicht möglich. Das, was Gemeinschaft ausmacht, fehlt besonders und wird von vielen sehr vermisst, gerade hier im ländlichen Bereich. Dazu kommt, dass Kurse im Rehabilitationssport sowie geplante Veranstaltungen ein Abend mit der Kultband Twersbraken, das traditionelle Sportwochenende, Weihnachtsfeiern und die große Weihnachts- und Neujahrstombola ausfallen mussten.

Es wird weiter investiert

Wie haben Sie Kontakt zu den Mitgliedern gehalten?

Der Kontakt mit Mitgliedern und Freunden konnte eingeschränkt in sehr kleinen Gruppen, im Wesentlichen über die sozialen Medien aufrechterhalten werden. Die Vereinsmitglieder wurden so ständig über die Abstands- und Hygieneregeln und deren Umsetzung im Verein unterrichtet. Informiert wurde auf diesem Wege auch über die laufenden Aktivitäten, denn trotz der Corona-Einschränkungen ist der Verein weiterhin in Bewegung.

Welche Ängste und Sorgen plagen Sie als Vereinsführung?

Ängste und Sorgen bei den Verantwortlichen des Vereins bestehen nicht, da sich der Verein bisher auf seine Mitglieder und ihre Unterstützung auch in schwierigen Zeiten verlassen konnte und sicher auch weiter kann. Gerade jetzt hat sich gezeigt, dass die FCC-Familie zusammensteht und sich gegenseitig unterstützt und hilft. So wird auch weiterhin in den Verein investiert, z. B. in die Anschaffung eines Street Soccer Court, der mit Unterstützung des Jugendfördervereins realisiert werden konnte.

Was hat trotz allem stattgefunden und mit welchem Erfolg?

Die Verantwortlichen, viele Mitglieder und Freunde haben sich bisher erfolgreich bemüht, den Verein stets in Bewegung zu halten und gemeinsame Aktivitäten zu entwickeln. Soweit die jeweiligen Hygieneauflagen es noch zuließen, konnten gemeinsam größere Aktionen und Veranstaltungen verantwortungsvoll durchgeführt werden, wie z. B. ein Fußball-Camp mit 90 Kindern und Jugendlichen in den Sommer- und Herbstferien. Hier möchten wir nochmals die sehr gute Kooperation im Jugendbereich der drei Standorten, Cobbenrode, Dorlar und Arpe hervorheben.

Des Weiteren konnten wir noch Waldabenteuer-Tage für Kinder, eine einwöchige Kunst-Aktion "Rund um die Malerei" mit Unterstützung der Jugendkunstschule Schmallenberg durchführen. Weiter wurden Ideen zu Sportangeboten in Pandemie-Zeiten entwickelt und umgesetzt. So konnte die FCC-Familie trotz Corona viel erreichen. Etwa gemeinsam online zuhause Sport treiben. Mit Unterstützung einer Video-Chat-Plattform wurden so regelmäßige Kursangebote angeboten. In sehr kleinen Teilnehmerkreisen wurden Outdoor-Sportkurse an den schönsten Plätzen in Cobbenrode und Umgebung durchgeführt.

Neue Ideen ausprobieren

Was planen Sie jetzt für die nächsten Wochen und Monate?

Auch in Zukunft soll der Verein stets mit verschiedenen Aktivitäten und Veranstaltungen in Bewegung gehalten werden. Hinzu kommen anstehende Planungen und Eigenleistungen zu Investitionsmaßnahmen, wie die Modernisierung des Sport- und Bewegungsraumes, Umrüstung der bestehenden Flutlichtanlage auf LED-Fluter. Neue Ideen zu Sportangeboten in Pandemie-Zeiten sollen entwickelt und ausprobiert werden.

Der Verein will sich, während der Pandemie, verstärkt in der Heimatförderung engagieren, um das Dorfleben zu stärken. Es soll Heimatgeschichte vermittelt und erlebbar gemacht, Menschen für lokale und regionale Besonderheiten begeistert werden. So wird derzeit ein heimatkundlicher Wegweiser für Cobbenrode und seine Umgebung zusammengestellt. Der FC Cobbenrode will sich gemeinsam auch zukünftig unter erschwerten Bedingungen neuen Aufgaben stellen und mit noch mehr "Wir" in die Zukunft gehen. Hier hoffen wir auch weiterhin auf die volle Unterstützung unserer Mitglieder, Gönner und Sponsoren.

Der FC Cobbenrode wurde 1926 gegründet. Der Verein hat 545 Mitglieder, davon 151 Kinder und Jugendliche.

Geschäftsführender Vorstand: Vorsitzender Sebastian Schulte, zweiter Vorsitzender Pascal Meisterjahn, Geschäftsführer Niklas Willecke, Kassiererin Isabel Mütherich, Jugendleiter Manfred Luig.

Abteilungen: Fußball-Senioren, Fußball-Alte Herren-, Jugend-, Tennis-, Freizeit-, Breiten- und Rehabilitationssport-Abteilung. Träger der freien Jugendhilfe, Zertifizierung als Leistungserbringer von Rehabilitationssport.