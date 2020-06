FDP Eslohe überrascht vor der Kommunalwahl

Die FDP wird bei der Kommunalwahl im September keinen eigenen Bürgermeisterkandidaten für die Gemeinde Eslohe aufstellen. Das hat FDP-Fraktionschef Thorsten Beuchel gegenüber unserer Zeitung bestätigt. Beuchel selbst, hatte bei der Wahl 2014 für das Amt des Bürgermeisters kandidiert und war mit einem Ergebnis von 15,31 Prozent an CDU-Kandidat Stephan Kersting (63,18) und an SPD-Kandidatin Nathalie Evers-Stumpf (19,29) gescheitert.

Statt eines Bürgermeister-Kandidaten habe die FDP für die Kommunalwahl die ersten drei Gewählten der Reserveliste quasi als Spitzenkandidaten benannt - und dazu zählt neben Hubertus Wiethoff und Markus Schulte wiederum auch Thorsten Beuchel selbst.

Ein Bürgermeisterkandidat käme bei einer Wahl immer einer Art Gallionsfigur gleich und gelte nach außen hin immer als Ansprechpartner. „Wenn man den Bürgermeister als eine Art Spitzenkandidaten ansieht, könnte man meinen, dass uns nun etwas fehle“, sagt Beuchel und ergänzt im gleichen Atemzug: „Das tut es aber nicht.“ Vielmehr habe die FDP durch den Verzicht auf die Kandidatur nun die Chance, mehr in die Breite zu gehen und eben drei Spitzenkandidaten zu benennen, mit denen sie insbesondere Rede und Antwort stehen könne und in der Öffentlichkeit präsent sein wolle.

Konzentration auf die Wahlbezirke

„Unsere Konzentration gilt der Ratswahl, die für uns eine größere Bedeutung hat. Hier machen wir Kommunalpolitik und hier können wir uns einbringen“, sagt Beuchel. Die Position des Wahlbeamten Bürgermeister sei sicherlich wichtig, allerdings eben nicht übergeordnet wichtig in einer Gemeinde wie Eslohe. „Entsprechend konzentrieren wir uns auf die Wahlbezirke“, so der FDP-Fraktionschef.

FDP-Fraktionschef Thorsten Beuchel. Foto: Archiv

Insgesamt habe die FDP eine sehr harmonische Wahlversammlung gehabt, die allerdings Corona bedingt nicht so abgelaufen sei, wie dieses üblicherweise geschehe. „Erfreulich war, dass wir erstmals mehr Bewerber als Wahlbezirke in Eslohe und seinen Ortsteilen hatten. Das ist eine tolle Entwicklung“, sagt Thorsten Beuchel. Parallel, so sagt er, liege man aktuell in den Endzügen des Wahlprogramms. Auch an dem Abend sei es zwar um Inhalte gegangen, die Konzentration habe aber eben auf den Wahlen gelegen.

Direktmandat verteidigen

Ziel der FDP sei es, mit den Inhalten und Botschaften, die zu einem späteren Zeitpunkt konkret präsentiert werden sollen, 30 Prozent der Wahlberechtigten in Eslohe und seinen Ortsteilen zu erreichen. „Wenn uns davon dann die Hälfte wählt, haben wir unser Ziel erreicht und es war eine sehr gute Kommunalwahl“, so Beuchel. Ein weiteres Ziel sei natürlich auch, das Direktmandat von Hubertus Wiethoff zu verteidigen. „Eine gute Kommunalwahl ist es, wenn wir deutlich über dem Durchschnitt der Ergebnisse der FDP im HSK liegen“, formuliert es der FDP-Fraktionschef.

Die drei Spitzenkandidaten der Esloher FDP stünden für Kontinuität und Zukunft der FDP in Eslohe und seinen Ortsteilen. „Wir vertreten die Inhalte, Ideen und Ziele der FDP in dieser Kommunalwahl“, sagt Beuchel. Er selbst stehe für das gesamte Programm ein und habe seine Schwerpunkte in den Themen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Zukunft. Hubertus Wiethoff stehe insbesondere für die Themen der heimischen Land- und Forstwirtschaft. Und Markus Schulte habe als Unternehmer seinen Schwerpunkt in den wirtschaftlichen Themen für die Orte.

Positive Entwicklungen

„Wir glauben an eine positive Zukunft und wollen sie gestalten. In diesem Sinne sind wir Optimisten, die ihre Möglichkeiten einsetzen, um eine positive Zukunft für uns und unsere Kinder zu ermöglichen“, so der FDP-Fraktionschef. Dabei setze man nicht auf Verzicht, sondern auf positive Entwicklungen. „Wer die Zukunft von Eslohe und seinen Ortsteilen in einer Folge von Dorferneuerungsmaßnahmen denkt, der wird der Zukunft nicht gerecht“, sagt er.

Man müsse länger denken und mit mehr Dimensionen. „Digitalisierung und Nachhaltigkeit spielen eine große Rolle, sowie die Schaffung eines Lebensraum-Angebotes, was unsere Bürger anspricht, ihnen gerecht wird und gleichzeitig als Werbung gedacht ist für Menschen, die aus anderen Städten und Gemeinden eine neue, bessere Heimat für sich und ihre Familien in unseren Orten der Gemeinde suchen“, so Beuchel.