Feuer in Tiefgarage in Meschede zerstört Sportwagen

Meschede. Bei einem Feuer in der Mescheder Innenstadt ist ein hochwertiger Sportwagen völlig ausgebrannt. Der Brand ereignete sich in einer Tiefgarage.

In einer Tiefgarage an der Le-Puy-Straße in Meschede ist ein Feuer ausgebrochen. Dichte Rauchschwaden zogen in Richtung Bahnhof. Der Bereich wurde wegen des Qualms weiträumig abgesperrt.

Sorge um Bäckerei

Das Feuer wurde gegen 12.45 Uhr entdeckt. Der Brandort liegt unterhalb der Le-Puy-Straße: Dort befindet sich genau unter der Bäckerei Becker und einem Wettbüro eine Tiefgarage.

Blick in die Tiefgarage in Meschede: Dieser Sportwagen brannte völlig aus Foto: Jürgen Kortmann

Der Brand entstand dort aus bislang unbekannten Gründen in einem abgestellten hochwertigen Mercedes-Sportwagen, der völlig zerstört wurde. Die Feuerwehr löschte den Brand zunächst mit Wasser, dann mit Schaum ab. Durch das Feuer und den Qualm wurde ein zweites Auto in der Nachbarschaft ebenfalls stark beschädigt. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Fenster und Türen in dem Wohnkomplex und im Umkreis mussten geschlossen bleiben. Nach dem Ablöschen des Fahrzeugs war die Feuerwehr bemüht, den Brandgestank mit einem Hochdruckentlüfter rasch aus der Bäckerei zu bringen.

Einsatzleiter für die Feuerwehr war Stefan Odoj. Neben dem Mescheder Löschzug waren die Löschgruppen aus Eversberg und Wehrstapel angerückt.

Die Feuerwehr musste unter Atemschutz den Brand bekämpfen. Foto: Jürgen Kortmann

Auch die Funkgruppe und das DRK waren im Einsatz.

Für die Dauer des Einsatzes wurde die Le-Puy-Straße zwischen CDU-Kreisgeschäftsstelle und der Dominante am Ruhrplatz abgesperrt. Ärgerlich: Viele Fußgänger störten sich nicht an den Absperrungen und liefen trotzdem durch den Bereich.

Feuer und DRK stehen bereit für den Einsatz. Foto: Jürgen Kortmann