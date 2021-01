Schwerer Verkehrsunfall auf A 46 bei Bestwig

Bestwig Bei einem Unfall auf der A 46 zwischen Bestwig und Olsberg ist ein Autofahrer verletzt und von der Feuerwehr befreit worden.

Bei einem Unfall auf der A 46 zwischen Bestwig und Olsberg ist am frühen Montagmorgen in Höhe der Brücke Hammecke ein Autofahrer verletzt worden. Aus bislang noch unbekannten Gründen, so die Autobahnpolizei Dortmund, geriet der Pkw-Fahrer um 6.45 Uhr in Fahrtrichtung Brilon von der linken auf die rechte Fahrspur, kam dadurch dann ins Schleudern und prallte dann gegen einen Anhänger auf dem Seitenstreifen, mit dem Autofahrer von auswärts auf das Betretungsverbot im Hochsauerland aufmerksam gemacht werden.

[+++ Nichts mehr verpassen: Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter für Meschede, Eslohe, Schmallenberg und Bestwig +++]

Der Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und durch die Feuerwehr befreit. Im Einsatz waren der Löschzug Velmede-Bestwig sowie die Löschgruppen aus Nuttlar und aus Eversberg. Die Einsatzleitung hatte Andreas Schulte.Der Autofahrer wurde leicht verletzt zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Die Autobahn war bis 7.50 Uhr in Richtung Olsberg gesperrt.