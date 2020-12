Feuerwehr mit zwei Einsätzen im Stadtgebiet Meschede

Wehrstapel/Freienohl Zwei Einsätze für die Feuerwehr im Stadtgebiet Meschede: Die Löschgruppe Wehrstapel wurde alarmiert ebenso wie der Löschzug Freienohl.

Die Feuerwehr hat in den vergangenen Tagen zwei Einsätze im Stadtgebiet Meschede gehabt.

Am Zweiten Weihnachstag, 26. Dezember, wurde sie um 13.45 Uhr nach Wehrstapel, Am Mühlenloh, gerufen. Dort musste eine Ölspur beseitigt werden. Die Löschgruppe Wehrstapel war im Einsatz. Nach Angaben der Polizei ist der Verursacher unbekannt.

Technische Hilfe

Am Sonntag, am 27. Dezember, wurden die Feuerwehrleute gegen 16 Uhr alarmiert. Sie mussten technische Hilfe leisten: In Freienohl in der Straße Am Roa unterstützte der Löschzug den Rettungsdienst bei einer Türöffnung.