Meschede. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gemeinsam im Einsatz: Sie sind am Freitagmorgen in die Beringhauser Straße ausgerückt.

Feuerwehr rückt in Meschede zur Beringhauser Straße aus

Erneut musste die Feuerwehr eine Tür öffnen: Der Löschzug Meschede wurde am Freitag um 9 Uhr an die Beringhauser Straße alarmiert: Technische Hilfe - Unterstützung des Rettungsdienstes gemeinsam mit der Polizei. Die Zahl dieser Einsätze nimmt immer weiter zu.

Aufzug blieb stecken

Erst am Donnerstag mussten die Wehrleute zu einem ähnlichen Fall ausrücken. Der Aufzug in der Dominante in Meschede öffnete nicht mehr. Dort mussten sechs Menschen befreit werden.