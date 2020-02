Feuerwehrfahrzeug der Löschgruppe Nuttlar im Angebot

Wer schon immer mal ein eigenes Feuerwehrauto besitzen wollte, hat jetzt die Gelegenheit. Die Gemeinde Bestwig versteigert gerade ein altes Fahrzeug der Löschgruppe Nuttlar. Noch wäre es ein Schnäppchen.

4050 Euro beträgt aktuell das Höchstgebot für das LF 16 TS von Iveco Magirus mit seinen stolzen 160 PS und seiner Erstzulassung im Jahr 1988. Bei diesem Spottpreis wird es allerdings absehbar nicht bleiben. Die Versteigerung auf der Internetseite Zoll-Auktion läuft noch 11 Tage. „Da wird sich ganz bestimmt noch etwas tun“, hat Gemeindesprecher Jörg Fröhling keinen Zweifel am Erfolg der Auktion für die Gemeinde Bestwig.

Versteigerung nicht beeinflussen

Und da spricht er aus Erfahrung. Es ist bereits das vierte Fahrzeug, das die Gemeinde nach seiner Ausmusterung zum Verkauf anbietet. Zuletzt seien die Erwartungen an den Verkaufspreis zum Teil sogar übertroffen worden. Wieviel Euro der Wunschpreis für das aktuell angebotene Fahrzeug beträgt, wollte die Gemeinde auf Nachfrage nicht verraten, um den Verlauf der Versteigerung nicht zu beeinflussen. Fakt ist: Je mehr am Ende bei der Versteigerung herauskommt, desto besser für alle. Denn das Geld fließt in den Haushalt ein, und kommt damit am Ende jedem Einwohner zu Gute.

Aber wer will eigentlich ein altes Feuerwehrfahrzeug haben? „Das ist ganz unterschiedlich“, sagt Fröhling. Zum einen gebe es tatsächlich private Sammler, zum anderen kämen die ausgedienten Feuerwehrautos gerne auch als Nutzfahrzeuge zum Einsatz, so der Gemeindesprecher.

Wer allerdings die Hoffnung hat, im Falle des Zuschlags künftig mit Blaulicht und Martinshorn durch die Straßen brettern zu dürfen, wird spätestens beim genaueren Hinsehen Ernüchterung erleben: „Die Sondersignalanlage ist noch eingebaut und ist bei Privaterwerb zu entfernen“, heißt es in der Anzeige. Der Ersteigerer verpflichtet sich außerdem, sämtliche Hoheitszeichen am Fahrzeug zu entfernen. Sofern das Fahrzeug nicht im Straßenverkehr bewegt wird, kann allerdings alles so bleiben wie es ist.

Kratzer, Dellen, Bohrlöcher

Mit Kratzern, Dellen, Bohrlöchern von entfernten Halterungen, Lackausbleichungen, Schattierungen, Klebstoffrückständen oder Ausschnitten von der Rückrüstung der Sonderausstattung muss der neue Eigentümer ebenfalls leben. Allerdings nichts, was mit einem bisschen handwerklichen Geschickt nicht wieder in den Griff zu bekommen wäre.

Mit der Internetseite www.zoll-auktion.de habe die Gemeinde Bestwig bislang sehr gute Erfahrungen gemacht, sagt Fröhling. Vor allem auch, weil damit bundesweit Interessenten erreicht werden können. Die Auktionsplattform der Bundeszollverwaltung steht als Anbietern lediglich Bund, Ländern, Kommunen und Behörden zur Verfügung. Bieten darf dort allerdings jeder - sofern er das nötige Kleingeld für ein Feuerwehrfahrzeug hat. Bei „PaddyHH“, „KAUFEFIX“, „bikerguido“, „RiDiPiWi“ und „Holding1“ scheint das der Fall zu sein. Die vier haben das Startgebot von 1000 Euro auf inzwischen immerhin 2050 Euro getrieben. Aber wie heißt es so schön: „Abgerechnet wird am Schluss“. Und bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit.