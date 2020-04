Firma Rabe und Stiftscenter: Mescheder Löschzug rückt aus

Meschede. Zu zwei Einsätzen ist der Mescheder Löschzug am Montag alarmiert worden.

Erster Einsatz um kurz vor 11 Uhr am Stiftscenter

Gegen elf Uhr rückten Löschzug und Drehleiter mit insgesamt elf Frauen und Männern zum Stiftscenter aus. Dort hatte die Brandmeldeanlage angeschlagen.

„Letztlich konnten wir nicht herausfinden, wo und warum das genau passiert ist“, sagte Einsatzleiter Sebastian Helleberg. Die Kameraden suchten das Parkhaus und die Geschäfte ab. Nach etwa 20 Minuten rückten sie wieder ab.

Einen weiteren Fehlalarm gab es dann am frühen Abend gegen 17.10 Uhr an der Firma Rabe Abfallaufbereitung in Enste. Auch dort hatte die Brandemeldeanlage angeschlagen.