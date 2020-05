Freikarten für Konzert im Autokino am Fort Fun zu gewinnen

Ein musikalisches Highlight erwartet die Besucher des Autokinos am Fort Fun am Donnerstag, 14. Mai: Die A-Capella-Band Maybebop kommt ins Sauerland. Als größten Erfolg können die vier Musiker den US-amerikanischen Titel „Pick of the Decade“ tragen.

Eine US-amerikanische Experten-Jury hat die deutsche Band Maybebop als beste a-capella-Band der vergangenen zehn Jahre ausgezeichnet. Für den Zeitraum von 2009 bis 2019 hätten sich die Juroren auf die Band - mit Wurzeln in Hannover- geeinigt, teilte The Recorded A Cappella Review Board auf seiner Website mit. Die Juroren sprachen von einem „nie endenden Ansturm von Originalität,dramatischer Reichweite und Musikalität“.

Seit zwei Jahrzehnten zeichnet die Jury jährlich weltweita-cappella-Bands aus - und zum zweiten Mal vergibt sie den „Pick of the Decade“ für die beste Formation des Jahrzehnts. Das Kunststück, bei gleich drei Generationen für leuchtende Augen zu sorgen, gelingt so eigentlich nur gewieften Soundtrack-Machern eines Disney-Blockbusters. Bei derMusikformation Maybebop braucht es dafür weder eine Band noch ein Orchester.Die Jungs von Maybebop suchen ständig nach neuen Herausforderungen, um sich bei Laune zuhalten und das Publikum zu überraschen.

Es gibt kein Drehbuch, jeder Abend ist unverbraucht und einzigartig, jede Konzertminute feiert den Moment. Alles, nur kein Stillstand. „Ziel:los!“ ist bereits das zehnte Bühnenprogramm nach 17 gemeinsamen Jahren. Die neuen Songs sind erneut unberechenbar und legen mal berührend tiefgründig, mal herrlich albern den Finger in kleine und große Wunden der Gegenwart.

Los geht es am Donnerstag, 14. Mai um 20 Uhr. Einfahrt auf das Gelände am Freizeitpark Fort Fun ist ab 19 Uhr möglich. Tickets und Informationen zur Veranstaltung gibt es unter www.fortfun.de.Veranstaltet und organisiert wird das Autokino und das Live-Event von Fort Fun, dem Filmtheater Winterberg und Eventtechnik Südwestfalen.

Verlosung

Unsere Zeitung verlost 2 Freikarten à 2 Personen (also für zwei Autos). Senden Sie einfach eine Mail mit dem Betreff „Maybebop“, Ihrem Namen und Ihrem Autokennzeichen an gewinnspiel-meschede@westfalenpost.de. Einsendeschluss ist am Donnerstag um 11 Uhr.