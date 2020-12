Frenkhausen: Pläne für das Ferienhausgebiet, das keins ist

Frenkhausen Der Ausschuss für Stadtentwicklung in Meschede hat Pläne für das Ferienhausgebiet Frenkhausen . Dort gibt immer wieder Ärger.

In Frenkhausen sollen noch acht weitere Ferienhäuser gebaut werden dürfen. Der Mescheder Ausschuss für Stadtentwicklung hat dafür, bei einer Enthaltung der UWG, den Weg frei gemacht. Dort stehen bereits 218 Ferienhäuser – damit das Ferienhausgebiet größer als Visbeck, Heinrichsthal oder Stockhausen. Das ganze Gebiet, ein „Erbstück“ aus der Zeit der kommunalen Neugliederung, sorgt immer wieder für Ärger.

Begehrlichkeiten wecken

Die Stadtverwaltung ist sicher: „Da machen wir ein Fässchen auf“, sagt Fachbereichsleiter Klaus Wahle. Denn die neuen Häuser dürfen (zeitgemäß angepasst) künftig größer werden als die jetzigen, bei denen maximal 80 Quadratmeter Grundfläche vorgeschrieben sind: Das wiederum, glaubt man im Rathaus, wird unter den Alteigentümern Begehrlichkeiten wecken, sich ebenfalls ausdehnen zu können.

Das Ferienhausgebiet beschäftigt die Verwaltung immer wieder. Nur 4 der 218 Ferienhäuser werden aktiv vermietet, bei dem Rest geht die Stadtverwaltung von festen Wochenendhäusern ohne Vermietung aus – und von einer Nutzung als eigentlich verbotenem Hauptwohnsitz, der zum Teil verschleiert wird.

Formal hätten einige Eigentümer ihren Hauptwohnsitz nicht in Frenkhausen, faktisch aber schon: Die Stadt sagt, dass es allerdings „eines enormen Aufwands“ bedarf, eine illegale Umnutzung eines Gebäudes gerichtsfest zu beweisen. Dazu gibt es aktuell auch noch ein Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Arnsberg. Dauerwohnsitze aus der Zeit vor 1999 muss die Stadt unbefristet dulden.

Anonymes Schreiben

Es gibt auch ein anonymes Schreiben, wonach es in Frenkhausen auch die gewerbliche Nutzung von Ferienhäusern und angeblich nicht genehmigte Umbauten und Photovoltaikanlagen gebe. Die Verwaltung werde weiter gegen solche Verstöße gegen das Baurecht vorgehen, kündigte sie an.

Die acht neuen Häuser sollen auf einer Fläche entstehen, die bislang für so genannte zentrale Einrichtungen vorgesehen waren. Die Stadt Meschede hat das Ferienhausgebiet mit der kommunalen Neugliederung 1975 geerbt – zuvor hatte die selbstständige Gemeinde Herblinghausen (heute ein Ortsteil von Sundern) dafür die Pläne gemacht.

Hotel und Schwimmbad

Damals waren sogar ein großer Parkplatz samt Hotel und Schwimmbad vorgesehen gewesen. Dazu kam es nicht , der erste Bauträger aus Lüdenscheid ging pleite. Und entgegen der Pläne wurden diese Flächen mit Häusern zugebaut. Die Stadt Meschede musste das im Nachhinein bereits legalisieren. Aber: Zu einem Ferienhausgebiet gehören (wie im Landal Park in Winterberg oder dem Center Park in Medebach) grundsätzlich zentrale Versorgungseinrichtungen – deshalb wurde in Frenkhausen auch weiterhin eine andere Fläche für ein mögliches Geschäft, Schwimmbad und Sauna sowie ein Restaurant festgelegt.

Umgesetzt ist davon bis heute nichts. Die Freifläche wird landwirtschaftlich genutzt. Jetzt wird diese Planung endgültig aufgegeben, die Wiese soll mit den Ferienhäusern bebaut werden dürfen. Noch 2007 hatte der Mescheder Stadtrat einen ähnlichen Plan abgelehnt.

Nur dem Namen nach

Jetzt ist die Stadtverwaltung aber zu einer anderen Einschätzung gelangt, der auch die Kommunalpolitiker folgen: „Zentrale Einrichtungen in Frenkhausen? Ganz ehrlich: Ich glaube da nicht mehr dran“, sagte Fachbereichsleiter Wahle im Ausschuss. Typisch für ein Ferienhausgebiet sind ständig wechselnde Gäste, die sich dort vor Ort auch versorgen sollten: Aber ein Ferienhausgebiet ist Frenkhausen offensichtlich ja nur dem Namen nach.

Das „geringe touristische Potenzial“ (so die Verwaltung) in der direkten Umgebung, sei mit ein Grund dafür, dass es keine ständig wechselnden Besucher gebe. Hauptgrund, dort zu wohnen, sei vielmehr die Ruhe und Abgeschiedenheit – für diese Bewohner seien aber die Geschäfte in Olpe und Freienohl ausreichend. Deshalb gibt man die zentralen Nutzflächen auf, und ermöglicht darauf jetzt die zusätzlichen Häuser.

Ferien und Freizeit

Könnte das Ferienhausgebiet Frenkhausen nicht gleich in ein klassisches Wohngebiet umgewandelt werden? „Unmöglich“, sagt die Mescheder Stadtverwaltung dazu. Dagegen spricht nämlich der Regionalplan: Darin ist Frenkhausen als ein Siedlungsbereich eingestuft, der zweckgebunden eine Nutzung für Ferien und Freizeit vorschreibt.