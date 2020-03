Frühling im HSK? Noch keine Spur - so wird das Wetter

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Es gibt noch mal etwas Schnee, auch etwas Sonne - so wird das Wetter im Hochsauerlandkreis in den nächsten Tagen. Unsere Vorhersage.

Wie bereits in der vergangenen Woche beschäftigt uns wieder ein kräftiges „Donnerstagstief“. Dabei ist es bis in den Freitag immer wieder nass, oben fallen auch Flocken. Das Wochenende bleibt nasskalt und wechselhaft.

Das Wetter für das Ruhrtal

Einige werden sich noch erinnern: Am vergangenen Donnerstag zog das Schneetief „Bianca“ über das Ruhrtal hinweg und brachte auch den Tallagen die einzige wirklich nennenswerte Schneedecke des Winters. Diesen Donnerstag zieht ein Tief auf einer ähnliche Zugbahn über die Mitte und den Norden Deutschlands hinweg. Die Schneefallgrenze liegt aber etwas höher als noch in der vergangenen Woche und so ist unterhalb von 400 m Höhe höchstens mit Schneeregen zu rechnen.

Darüber kann es zunächst etwas schneien, am Abend regnet es dann aber überall leicht bis mäßig. In der kommenden Nacht kommt die kältere Luft zurück und auf unseren Bergen wird es etwas weiß. Am Tag selbst ist es dann oft bewölkt, teils auch bedeckt und zeitweise muss noch mit Regen oder Schneeregen gerechnet werden. Die Temperaturen schwanken weiterhin um 5°C, für diese Jahreszeit sind dies recht normale Werte.

Für den Samstag schaut es aktuell recht gut aus, für längere Zeit ist es trocken und auch die Sonne kann sich etwas besser durchsetzen. An den Temperaturen ändert sich nach einer teils leicht frostigen Nacht nur wenig. Am Sonntag ziehen dann mit einem etwas auffrischenden Westwind wieder kräftigere Schauer heran. Die Sonne hat es wieder sehr schwer.

Das Wetter im Schmallenberger Sauerland

In geschützten Lagen rund um Jagdhaus und Schanze findet sich aktuell noch eine geschlossene Schneedecke von bis zu 10 cm. Bis zum Donnerstagnachmittag kommen gerade hier noch einige Zentimeter hinzu, denn ein kräftiges Niederschlagsgebiet erreicht uns bereits in den Früh- und Vormittagsstunden. Dabei schwankt die Schneefallgrenze zwischen 500 und 600 m Höhe. In den Tälern rund um Lenne und Wenne werden sich also nur kurzzeitig mal einige Flocken in den Regen mischen.

Am Donnerstagabend erreicht uns dann mildere Luft und vorübergehend regnet es auch in den höchsten Lagen nahe des Kahlen Astens und rund um die Hunau. Bereits in den Frühstunden des Freitages kommt die kältere Luft aber aus Westen zurück und ab etwa 500 m Höhe fallen wieder Flocken. Der Start ins Wochenende gestaltet sich dann insgesamt wechselhaft, zeitweise regnet es noch, in höheren Lagen schneit es zeitweise und die Schneedecke kann sich noch etwas erhöhen.

Der Samstag wird dann mit recht großer Wahrscheinlichkeit der freundlichste Tag, nur selten fallen einige Tropfen oder Flocken und die Sonne kann sich zeitweise durchsetzen. Bereits am Sonntag lebt der Westwind dann wieder auf und er kündigt eine insgesamt wieder sehr wechselhafte Wetterwoche an. Während der Vormittag noch trocken verläuft ziehen ab den Mittagsstunden wieder neue Schauer auf.

Trend für die nächste Woche

Wer auf einen baldigen Vorstoß des Frühlings hofft wird in der neuen Woche enttäuscht werden. Doch auch der Spätwinter zeigt sich nur noch in den höchsten Lagen. Stattdessen ziehen immer wieder Niederschlagsgebiete mit Wind und Regen über das Ruhrtal und das Schmallenberger Sauerland hinweg. Dazwischen zeigt sich die Sonne nur kurzzeitig mal. Die Temperaturen erreichen am Tag meist zwischen 5°C in höheren Lagen und maximal 10°C in Meschede. Recht typische Werte für den Vollherbst. Warten wir ab, wann sich der Frühling zeigen will.

Mehr unter www.wetter-sauerland.de.